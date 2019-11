AMD Radeon Pro W5700 - nowa karta dla profesjonalistów z RDNA

AMD po debiucie udanych kart RX 5700 i RX 5700 XT wprowadza na rynek kartę graficzną dla profesjonalistów z architekturą RDNA oraz innymi nowościami.

AMD w dalszym ciągu nie przestaje zaskakiwać. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu zaledwie dwóch lat nadrobiono wieloletnie zaległości. Czerwoni przemyśleli swoją strategię i znacząco zmienili schemat działania. Procesory Ryzen od początku cieszą się bardzo dużą popularnością, a karty graficzne RX 5700 i RX 5700 XT okazały się hitem rynkowym. Dodatkowo po raz pierwszy w historii układy AMD zostały wykorzystane przez firmę Microsoft w najnowszym Surface Laptop 3. Współpraca pomiędzy Microsoft a AMD jest bardzo bliska i poskutkowała stworzeniem zupełnie nowego układu Ryzen Surface Edition.

Zaledwie kilka dni temu AMD zaprezentowało swoje jesienne nowości. Na rynku pojawił się procesor Ryzen 9 3950X, tani Athlon 3000G oraz zapowiedź Threadripperów trzeciej generacji, na które musimy jeszcze nieco poczekać. Teraz AMD zamierza zawładnąć rynkiem profesjonalnych kart graficznych i prezentuje nowy układ Radeon Pro W5700.

Do czego wykorzystywaliśmy stacje robocze w 2019 roku?

Według statystyk przeprowadzonych przez Jon Peddie Research - firmę wyspecjalizowaną w badaniach dotyczących wykorzystania sprzętu komputerowego profesjonaliści wykorzystują stacje robocze głównie do projektowania. Az 42 procent użytkowników zadeklarowało, że zajmuje się szeroko pojętym projektowaniem. Niespełna 20 procent badanych wskazało, że zajmuje się mediami cyfrowymi. 11 procent respondentów wykorzystuje swoje stacje robocze do programowania, a 10 procent z nich do badań naukowych. Stacje robocze są także wykorzystywane do wykonywania obliczeń finansowych. Co ciekawe zaledwie 4 procent stacji roboczych wykorzystywanych jest do badań nad zdrowiem.

Jakie są trendy w kontekście stacji roboczych

AMD wskazuje, że większość stacji roboczych wykorzystuje tradycyjne narzędzia CAD do projektowania w 2D oraz 3D. Według czerwonych kluczem do sukcesu na przyszłość jest elastyczność i skalowalność platform. AMD wskazuje na trzy kluczowe aspekty: renderowanie wspomagane przez karty graficzne, Virtual Reality oraz wizualizację projektów w czasie rzeczywistym.

Te trzy elementy mają wpłynąć na zwiększenie produktywności, poprawę jakości produktów oraz szybkość wprowadzania ich na rynek.

Pierwsza 7 nm profesjonalna karta graficzna dla stacji roboczych

AMD szczyci się faktem, że Radeon Pro W5700 to pierwsza karta graficzna do zastosowań profesjonalnych, która wykorzystuje 7 nm proces technologiczny. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu architektury RDNA, którą znamy już z konsumenckich układów takich, jak Radeon RX 5700 oraz RX 5700 XT.

Radeon Pro W5700 - kluczowe elementy

Oczywiście poza największą nowością, jaką jest wprowadzenie architektury RDNA do stacji roboczych karta graficzna W5700 posiad również kilka innych ciekawych rozwiązań oraz bardzo solidną specyfikację techniczną.

GPU posiada 36 jednostki obliczeniowe, które oferują do 8,89 TFLOPS'a. Przepustowość pamięci wynosi 448 GB/s. Układ oferuje aż 6 wyjść wideo i obsługę wyświetlaczy o rozdzielczości 8K, która z pewnością przyda się w dłuższej perspektywie czasowej. Nie zabrakło modnego ostatnimi czasy USB Typu C. Pozostałych pięć złącz to miniDisplayPort. Nieco dziwić może, że AMD nie zastosowało pełnowymiarowych złącz DisplayPort.

Architektura RDNA

Architekturę RDNA przetestowaliśmy już dokładnie w testach kart graficznych RX 5700 i RX 5700 XT. Najważniejsze zmiany, jakie zaszły w sercu układu graficznego to zupełnie przebudowane silniki geometryczne oraz grupy obliczeniowe. Nie zabrakło Radeon Media Engine oraz Radeon Display Engine, a całość jest zgodna z najnowszym PCIe w wersji 4.0. AMD szczególnie podkreśla implementację najnowszego standardu PCIe, ponieważ w chwili konkurencja jej nie posiada.

Architektura RDNA ma być średnio o 25 procent wydajniejsza od poprzednio stosowanej architektury GCN. Największe zmiany zaszły w wydajności energetycznej. Dzięki 7 nm procesowi technologicznemu karta graficzna jest niezwykle energooszczędna. Radeon Pro W5700 jest nawet do 41 procent wydajniejsza energetycznie od odpowiedników z architekturą GCN (Radeon Pro WX 8200).

Podczas prezentacji AMD porównywało swój układ Radeon Pro W5700 z Nvidia Quadro RTX 4000. Według producenta nowa karta graficzna jest nawet o 18 procent wydajniejsza energetycznie od RTX'a. W spoczynku układ pobiera około 37 W (Quadro RTX 4000 około 40 W), podczas modelowania brył 90 W (Quadro RTX 4000 około 106 W), a podczas obracania modelu około 114 W (Quadro RTX 4000 około 114 W).

Architektura RDNA w Radeon Pro W5700 została dostosowana do pracy wielozadaniowej, wydajności wizualnej i wydajności podczas modelowania.

Wydajność Radeon'a Pro W5700

AMD pochwaliło się także informacjami na temat wydajności najnowszego układu graficznego do stacji roboczych. Również w tym przypadku wyniki zestawiono z rezultatami, jakie osiągnął Quadro RTX 4000.

W przypadku zadań projektowych z wykorzystaniem narzędzi Solidworks, Catia i Autodesk Maya układ od AMD ma być około 4 procent szybszy od konkurenta.

Jeżeli chodzi o zadania polegające na wizualizacji AMD pokazało wyniki z trzech testów - Enscape Mansion Demo, Unity Automotive Benchmark oraz Unity VR London Office Demo. AMD Radeon Pro W5700 wygrywa z Nvidia Quadro RTX 4000 w Unity. Reszta testów wypada bardzo podobnie, ale to Nvidia prowadzi.

AMD chwali się, że ich karta graficzna posiada dużo większą wydajność podczas pełnego wykorzystania procesora. W przypadku korzystania z Specviewperf 13 benchmark z pełnym wykorzystaniem zasobów procesora układ graficzny Radeon Pro W5700 ma być nawet o 5,6 raza wydajniejszy od Nvidia Quadro RTX 4000.

AMD Radeon Pro Software - profesjonalne sterowniki

Potężna karta graficzna potrzebuje dopracowanych sterowników, które pozwolą w pełni wykorzystać jej potencjał. AMD wraz z prezentacją Radeon'a Pro W5700 zaprezentowało sterowniki Radeon Pro Software, które są przystosowane do pracy 24/7/365. Firma deklaruje, że oprogramowanie będzie aktualizowane co kwartał. Obecnie najnowszą wersję jest Radeon Pro Software 19.Q4.

Sterowniki pozwolą również na zdalne wykorzystanie stacji roboczej z kartą graficzną Radeon Pro W5700. Dzięki rozwiązaniu AMD Remote Workstation wbudowanemu w Radeon Pro Software można będzie wykorzystywać moc obliczeniową stacji roboczej znajdując się w zupełnie innym miejscu. Już niedługo przenośny ultrabook będzie pulpitem zdalnym dla stacji roboczej. AMD szacuje, że w przyszłym roku około 72 procent profesjonalistów na terenie Stanów Zjednoczonych będzie pracować w taki sposób.

AMD Radeon Pro W5700 - data premiery

AMD planuje wprowadzić kartę graficzną Radeon Pro W5700 do sprzedaży 19 listopada 2019 roku. Termin ten może ulec zmianie. Sugerowana cena detaliczna układu to 799 dolarów.