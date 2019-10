AMD Radeon RX 5500 czyli tanie granie w Full HD

AMD wprowadza nową architekturę do tańszych układów graficznych. Sprawdzamy, co to oznacza dla użytkowników.

Dzięki nowej serii układów graficznych RX 5500 firmy AMD, która została ogłoszona 7 października 2019 roku, niektóre z najbardziej zaawansowanych technologii graficznych właśnie stały się bardziej przystępne cenowo. Niestety, aby móc korzystać z tych dobroci trzeba zdecydować się na zakup gotowego komputera PC.

Źródło: AMD

Wszystko zaczęło się od wspaniałych układów graficznych AMD Radeon RX 5700 i RX 5700 XT, które zupełnie niespodziewanie wywróciły rynek kart graficznych do góry nogami. AMD pokazało, że nadal potrafi budować świetne podzespoły. Radeon RX 5700 i mocniejsza wersja z dopiskiem XT praktycznie z miejsca stały się jednymi z najlepszych kart graficznych do grania w rozdzielczości 1440p, jakie można kupić. Ich wydajność jest zauważalnie wyższa od konkurencyjnych kart z obozu zielonych. Seria Radeon RX 5700 to bardzo przyszłościowe układy graficzne. Po raz pierwszy do ich produkcji wykorzystano 7 nm proces technologiczny i standard PCIe 4.0. To także pierwsze karty z nową architekturą graficzną RDNA, która zapewnia poprawę wydajności energetycznej. Rozwiązanie te spowodowały, że Nvidia z dnia na dzień zyskała bardzo poważnego konkurenta, a ceny nowych kart graficznych nieco spadły.

Obecnie po kilku miesiącach pojawia się tańszy układ RX 5500. AMD wprowadza kartę graficzną do laptopów i komputerów stacjonarnych. Niestety, ale jest pewnie haczyk. Nowe Radeon'y na początku dostępne będą jedynie dla producentów komputerów. Oznacza to, że Radeon RX 5500 nie będzie sprzedawany jako oddzielna karta graficzna tak, jak Radeon RX 5700 i 5700 XT. Wszyscy zainteresowani będą musieli zdecydować się na zakup całego komputera.

Pierwsze komputery, zarówno stacjonarne, jak i przenośne z Radeonem RX 5500 na pokładzie pojawią się w sklepach już w październiku.

AMD przedstawia Radeona RX 5500 jako "sprzęt do gier na kolejnym poziomie w 1080p". W poniedziałek zaprezentowano zarówno wersję mobilną, jak i desktop. Obie mają identyczną specyfikację z 22 jednostkami centralnymi oraz 1408 procesorami strumieniowymi i 128 bitowym interfejsem pamięci. Istnieją jednak kluczowe różnice w szybkości zegara oraz pojemności pamięci, co doskonale widać na poniższym wykresie. W specyfikacji zawarto informacje, że desktopowy Radeon RX 5500 dostępny będzie w wersjach do 8 GB pamięci, co może oznaczać, że na rynku zadebiutuje kilka wersji tego układu, które będą różnić się od siebie wydajnością.

Źródło: AMD

Mocniejsza seria Radeon RX 5700 to para układów GPU. W ich przypadku RX 5700 posiada 36 jednostek centralnych i 2304 procesory strumieniowe. Wydajniejsza wersja RX 5700 XT ma 40 jednostek centralnych oraz 2560 procesorów strumieniowych.

Przedstawiciele firmy podczas premiery mocno podkreślali, że Radeon RX 5500 posiada te same funkcje, co droższe i nieco starsze rodzeństwo. Procesory graficzne mimo mniejszej wydajności i niższej ceny nadal posiadają pamięci GDDR6, szynę PCIe 4.0 i zbudowane zostały z wykorzystaniem nowej architektury RDNA. Nie zabrakło również silników wyświetlaczy i multimediów nowej generacji i funkcji ostrzenia obrazu. Jeżeli jakakolwiek funkcja jest dostępna w Radeonie RX 5700 znajduje się również w tańszym RX 5500.

Nvidia usunęła przyszłościową technologię ray tracingu w tańszych kartach graficznych GeForce i nie włączyła najnowszego enkodera mediów "Turing" NVENC do GTX'a 1650 pomimo tego, że procesor graficzny oparty jest na architekturze Turing. W przypadku układów od AMD nie ma obawy, że tańsza karta graficzna wyposażona została w uboższe funkcje od droższych modeli.

Źródło: AMD

AMD informuje, że w grach AAA desktopowa wersja Radeona RX 5500 potrafi utrzymać płynne 60 klatek na sekundę. W tytułach e-sportowych ilość klatek na sekundę rośnie do 90. Wszystko to przy wykorzystaniu rozdzielczości Full HD (1080p).

Źródło: AMD

Źródło: AMD

AMD nie podało na razie żadnych informacji na temat ceny Radeon'a RX 5500.

Rzeczą, o której należy pamiętać podczas przeglądania slajdów dostarczonych przez AMD jest fakt, że ustawienia w grach Borderlands 3, Gears 5 i Ghost Recon Breakpoint pochodzą z komputera wyposażonego w wydajny procesor Ryzen 7 3600X z grafiką ustawioną w grze. Oznacza to, że komputer sam zadecydował, jakie ustawienia graficzne są najbardziej optymalne. Nie mam mowy o ustawieniach jakości na High lub Ultra, przez co trudno o punkt odniesienia do innych układów graficznych. W grach e-sportowych wykorzystano ustawienia wysokie lub bardzo wysokie (High lub Very High/Ultra).

Po raz pierwszy od lat, a może i w ogóle AMD wprowadza mobilną wersję karty graficznej Radeon RX 5500 w tym samym czasie, co wersję desktop. Jest ona o 200 MHz wolniejsza i ma jedynie 4 GB wbudowanej pamięci, ale to nadal bardzo wydajny układ graficzny. Według AMD jest on szybszy od popularnego GTX'a 1650.

Źródło: AMD

Już wkrótce powinniśmy mieć możliwość zobaczenia, jak mobilny Radeon RX 5500 radzi sobie w grach. Pierwszym laptopem z tą kartą graficzną będzie MSI Alpha 15. Ma on zadebiutować na dniach, nie później, niż pod koniec października. To dosyć niesłychana informacja. Do tej pory mobilne układy graficzne od AMD nie cieszyły się dużą popularnością. Rynek laptopów gamingowych zdominowany jest przez Nvidia. Rok 2019 jest jednym z najlepszych dla AMD. Najpierw zobaczyliśmy świetne procesory Ryzen i chipset X570, później karty graficzne Radeon RX 5700, a teraz po raz pierwszy Microsoft w urządzeniach z serii Surface sięgnął po chipy AMD.

MSI Alpha 15 jako laptop do gier będzie wizytówką i pokazem mobilnych ambicji firmy. Poza układem Radeon RX 5500 wyposażono go w procesor Ryzen 7 3750H i wyświetlacz FreeSync 144 Hz. To solidna konfiguracja, która powinna pozwolić na płynną rozgrywkę.

Źródło: AMD

Radeon RX 5500 stał się częścią pakietu Raise the Game Bundle od AMD. Oznacza to, że konsumenci, którzy zdecydują się na zakup komputera z tą kartą graficzną otrzymają za darmo kopię Borderlands 3 lub Ghost Recon Breakpoint, jak również trzymiesieczną subskrypcję Microsoft Game Pass dla komputerów PC za darmo.

MSI Alpha 15 pojawi się w sklepach jeszcze w tym miesiącu. AMD mówi, że komputery stacjonarne z Radeon RX 5500 i dyskretnymi kartami graficznymi zostaną wprowadzone do sprzedaży w czwartym kwartale tego roku. Prawdopodobnie AMD liczy na sporą sprzedaż urządzeń z nowym układem graficznym w okresie świątecznym. Na prezentacji pokazano zdjęcia komputerów stacjonarnych od HP, Acera i Lenovo, ale poza MSI Alpha 15 nie zaprezentowano żadnego urządzenia na żywo.

Po premierze pierwszych kart graficznych Radeon RX 5500 można będzie ocenić ich konkurencyjność. Spodziewamy się, że będą one konkurować cenowo oraz wydajnościowo z Nvidia GeForce GTX 1660.