AMD Radeon RX 5600 XT - sprawdź, jaką kartę graficzną kupujesz

Karty graficzne Radeon RX 5600 XT od AMD właśnie stały się wydajniejsze, ale może to spowodować więcej problemów, niż korzyści.

Premiera karty graficznej AMD Radeon RX 5600 XT była istną katastrofą. Zaledwie chwilę przed oficjalnym zaprezentowaniem układu graficznego czerwoni postanowili wprowadzić radykalne zmiany w specyfikacji technicznej układu. Spowodowało to ogromne zamieszanie wśród producentów OEM, którzy na ostatnią chwilę zmieniali parametry swoich wyprodukowanych już układów graficznych.

Źródło: amazon.com

AMD postanowiło zmienić w ostatniej chwili taktowanie pamięci na 14 Gbps oraz całkowity pobór prądu na ponad 150 W.

W najlepszej sytuacji znaleźli się producenci, którzy jeszcze nie rozesłali swoich kart graficznych. Wystarczyło, że zmodyfikowali oni BIOS układów. Niestety część firm wysłała już swoje układy do sklepów. W tym wypadku zostali oni zmuszeni do wydania aktualizacji BIOS. Niestety w przypadku aktualizacji, która zmienia działanie kluczowych elementów karty graficznej nie ma pewności, że przebiegnie ona pomyślnie. W rezultacie spora część producentów postanowiła wprowadzić na rynek wolniejsze wersje kart graficznych i nie oferuje do nich aktualizacji BIOS zwiększającej wydajność.

Doprowadziło to do bardzo niecodziennej sytuacji. Na rynku znajdziemy wiele kart graficznych Radeon RX 5600 XT, których wydajność może znacząco się od siebie różnić. Kupując RX'a 5600 XT musisz upewnić się nie tylko z jakim BIOS'em dostarczana jest karta graficzna, ale także czy istnieje oprogramowanie zwiększające wydajność układu.

Co ważne nawet w przypadku zakupu zaktualizowanej karty graficznej bardzo prawdopodobne jest, że użytkownik będzie zmuszony do zaktualizowania oprogramowania układowego. Producenci wprowadzali nowy BIOS w pośpiechu, przez co nie jest on w pełni dopracowany.

Na rynku dostępnych jest obecnie około 20 kart graficznych Radeon RX 5600 XT wyprodukowanych przez siedmiu producentów.

Aby złagodzić problem związany z nagłą zmianą specyfikacji technicznej karty graficznej AMD przygotowało specjalną stronę na której informuje, które karty graficzne otrzymały aktualizację oprogramowania układowego.

Sprawdź, ile kosztuje Radeon RX 5600 XT.

Źródło: videocardz.com