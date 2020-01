AMD Radeon RX 5600 XT - wyciekają karty od ASRock, MSI i XFX

Już niedługo na rynku pojawi się kilka ciekawych propozycje ze średniej półki cenowej.

AMD w zeszłym roku zaprezentował dwie rodziny układów graficznych - RX 5700 oraz RX 5500. Teraz dołączy do nich długo wyczekiwana seria RX 5600, która będzie idealnym kompromisem pomiędzy wydajnymi, ale drogimi układami RX 5700 XT, a nieco za słabymi RX 5500.

Radeon RX 5600 XT ma kosztować około 300 dolarów. Karta graficzna zaoferuje taką samą liczbę rdzeni, jak RX 5700 przy zegarach taktowanych o 15 % niżej, przez co układ ten po podkręceniu powinien zaoferować wydajność starszego, droższego brata.

W chwili obecnej o kartach AMD Radeon RX 5600 XT wiemy prawie wszystko, ponieważ ASRock przypadkowo opublikował stronę swojego układu RX 5600 XT Challanger D 6 GB OC, a XFX nie był gorszy i również przez chwilę na stronie producenta można było znaleźć specyfikacje modelu RX 5600 XT Thicc II Pro Staging.

Za pomocą Videocardz wiemy, że na rynku pojawi się jeszcze ASRock RX 5600 XT Phantom Gaming i tańsze układy MSI RX 5600 XT Mech OC i RX 5600 XT Mech. Układy MSI bez fabrycznego podkręcenia cechują się specyfikacją niemalże identyczną z tą zaprezentowaną przez AMD dla referencyjnych układów graficznych.

Niestety pomimo licznych wycieków z różnych źródeł żaden z producentów nie pochwalił się ceną nowych układów graficznych. Źródła bliskie producenta informują, że AMD chce ustalić cenę detaliczną na poziomie 299 dolarów podczas, gdy członkowie zarządu nalegają na cenę oscylującą w okolicy 270 dolarów. W chwili obecnej najtańsze układy z rodziny RX 5700 można kupić za około 320 dolarów.

Różnice techniczne pomiędzy układami RX 5600 XT i RX 5700 wydają się być kosmetyczne. Obie karty maja taką samą liczbę rdzeni. Zmniejszono pamięć do 6 GB oraz jej magistralę do 192 bit, co zmniejszyło przepustowość pamięci do 288 GB/s.

Kiedy zadebiutują układy RX 5600 XT? XFX poinformowało, że pierwsze karty trafią do sprzedaży jeszcze w styczniu 2020 roku. Więcej informacji z pewnością pojawi się podczas poniedziałkowej prezentacji AMD na CES 2020.

