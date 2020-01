AMD Radeon RX 5600 XT z nowym vBios dostaje potężny zastrzyk energii

Nowe układy od AMD otrzymały zaktualizowane oprogramowanie układowe. Znacząco podnosi ono wydajność karty graficznej.

Wojna na rynku kart graficznych rozpoczęła się na dobre. Pojedynek pomiędzy AMD, a Nvidia rozpoczął się już na targach Consumer Electronics Show 2020 na początku roku. Chwilę po ogłoszeniu przez AMD kart graficznych z rodziny RX 5600, Nvidia postanowiła przecenić układ graficzny RTX 2060. Oczywiście obecnie zarówno karta czerwonych, jak i zielonych kosztuje detalicznie 279 dolarów.

Źródło: amd.com

AMD nie spodziewało się tego ruchu ze strony Nvidii, ale firma przygotowała plan awaryjny. Niedawno dowiedzieliśmy się, że AMD wysłało do swoich partnerów nowe oprogramowanie vBIOS, które ma być odpowiedzią na obniżenie ceny układu RTX 2060. Wojna w przedziale cenowym 300 dolarów trwa w najlepsze.

Nowe oprogramowanie vBIOS zwiększa moc TBP (Typical Board Power) do 160 W, co stanowi wzrost o 150 W w stosunku do oryginalnej specyfikacji technicznej. Krok ten pozwala partnerom AMD na ustawienie wyższego taktowania na rdzeni oraz w pamięciach. W ten sposób można płynnie przejść do karty graficznej RX 5600 produkcji Sapphire - jednej z pierwszych, jakie pojawią się na rynku.

Sapphire RX 5600 XT Pulse może pochwalić się zwiększonymi częstotliwościami taktowania w trybie bazowym oraz turbo. Wynoszą one obecnie 1615 MHz oraz 1750 MHz. Oryginalnie było to odpowiednio 1560 MHz oraz 1620 MHz. Pamięci pracują teraz z efektywnością 14 Gbps w porównaniu do poprzednich 12 Gbps.

Dzięki użytkownikowi Twitter'a o nick'u @TUM_APISAK znamy już wydajność kart graficznych z najnowszym oprogramowaniem vBIOS.

Sapphire new BIOS update score



TS - 76XX



FS - 219XX

FSE - 108XX

FSU - 55XX https://t.co/FHVcMgRJk3 — APISAK (@TUM_APISAK) January 18, 2020

Benchmarki takie, jak Time Spy, Fire Strike, Fire Strike Extreme oraz Fire Strike Ultra od 3DMark pokazują, że karta graficzna z najnowszym vBIOS jest od 10 do 11 procent wydajniejsza od tego samego układu, ale ze starszym vBIOS.

Podobnie, jak w przypadku innych testów syntetycznych w praktyce może okazać się, że wzrost wydajności jest mniejszy, ale gracze powinni być usatysfakcjonowany. Dodatkowo podkręcenie układów RX 5600 daje jasno do zrozumienia, że model z końcówką XT będzie jeszcze wydajniejszy.

Czy AMD i NVidia posiadają jeszcze jakieś asy w rękawie? Tego dowiemy się w najbliższej przyszłości. Gracze składający komputer z pewnością nie mogą obecnie narzekać na niedobór podzespołów.

Źródło: techspot.com