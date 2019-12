AMD Radeon RX 5600 pojawia się bazie certyfikacyjnej EWG

Już wkrótce możemy zobaczyć kolejne karty Radeon, które pozycjonowane będą poniżej modeli RX 5700.

Koniec dekady jest zdecydowanie udany dla AMD. Po wieloletniej stagnacji i gonitwie konkurencji, czerwoni mogą konkurować jak równy z równym i posiadają w rękawie technologie, których na próżno szukać u konkurencji. Tylko w 2019 roku na rynku pojawiły się nowe procesory Ryzen trzeciej generacji produkowane w 7 nm procesie technologicznym, kolejne układy mobilne, płyty główne z chipsetem X570 i obsługą PCIe 4.0, a także nowe karty graficzne RX 5700 i RX 5700 XT, które znacząco zmieniły rozkład sił na rynku.

Pod koniec roku poznaliśmy także Surface Laptop'a 3 z procesorem AMD Ryzen Microsoft Surface Edition. Po raz pierwszy w historii pod maską urządzenia z Redmond pojawił się procesor czerwonych. Współpraca między AMD a Microsoftem była na tyle ścisła, że powstały zupełnie nowe, zmodyfikowane układy przeznaczone specjalnie do Surface'ów.

AMD nie zwalnia i już wkrótce na rynku pojawić się mają kolejne karty graficzne Radeon RX oparte na nowej architekturze RDNA. Mowa o serii RX 5600, która ma wypełnić lukę pomiędzy doskonale znanymi układami RX 5700 oraz zaprezentowanymi niedawno modelami RX 5500.

Wiele różnego rodzaju wariantów układu Radeon RX 5600 zostało wczoraj zgłoszony w rejestrze Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej (EEC) przez firmy ASRock oraz ASUS.

Co ważne karty graficzne z serii RX 5600 zgłoszone zostały w różnych wersjach posiadających 6 GB lub 8 GB wbudowanej pamięci VRAM. Wszystko wskazuje na to, że karty ASRock'a mają po 6 GB, a układy zgłoszone przez ASUS'a wyposażono w dodatkowe 2 GB pamięci. To dosyć niespotykane, że dwóch producentów produkuje karty graficzne oparte na tym samym chipie, ale wyposażone w inne konfiguracje pamięci. Prawdopodobnie w przyszłości zarówno ASUS, jak i ASRock oferować będą układy AMD RX 5600 z 6 GB oraz 8 GB wbudowanej pamięci VRAM.

Najnowsze przecieki wskazują, że karty pozycjonowane pomiędzy układami RX 5700, a RX 5500 posiadać będą 192 bitową magistralę pamięci. Przypominamy, że modele RX 5700 zostały wyposażone w 256 bitową magistralę danych, a tańsze układy RX 5500 w 128 bitową magistralę danych.

