AMD Radeon RX 6000 zamiecie konkurencję - 16 Gbps pamięć i 320 W

Jeżeli cena nie będzie wygórowania, AMD ma ogromne szanse na pokonanie Nvidii. Czerwoni mają wszelkie predyspozycje do zawładnięcia rynkiem kart graficznych.

AMD przygotowało dla nas wiele jesiennych nowości. Po premierze świetnych procesorów AMD Ryzen 5000, czerwoni podgrzewają atmosferę przed prezentacją kart graficznych AMD Radeon RX6000.

Lisa Su i najnowszy układ graficzny RX 6000

Na tydzień przed premierą w sieci znajdziemy wiele elektryzujących plotek i przecieków. Jeżeli zostaną one potwierdzone to AMD może pokonać swojego odwiecznego rywala - firmę Nvidia.

Pierwsze wyniki testów syntetycznych pokazują, że najnowsze procesory Ryzen 5000 bez problemu radzą sobie z konkurencyjnymi procesorami Intela. Dodatkowo stale rośnie popularność tych układów. Już 1/4 użytkowników Stream korzysta z komputerów wyposażonych w procesory AMD Ryzen.

Po premierze architektury Zen 3, AMD przygotowuje się do prezentacji kart graficznych opartych na rdzeniu RDNA 2. Układy Radeon RX 6000 zostaną zaprezentowane już 28 października.

Dyrektor generalna AMD podkreślała już, że karty graficzne zostały przygotowane pod kątem rozgrywki w rozdzielczości 4K przy zachowaniu więcej, niż 60 klatek na sekundę.

Na Twitterze pojawiły się specyfikacje techniczne kart graficznych Navi 21 XT. Wynika z nich, że Big Navi zaoferuje nawet 16 GB pamięci VRAM - więcej, niż w konkurencyjnym RTX 3080.

Oczekuje się, że topowy układ AMD Navi 21 XT sprzedawany jako Radeon RX 6900 XT pokona RTX'a 3080. TDP karty graficznej wynosi 320 W. Widzieliśmy ją już wcześniej w kodzie źródłowym najnowszego macOS Big Sur. Grafika ma zaoferować aż 5120 rdzeni.

Według Igor's Lab sam procesor graficzny pobierać będzie 235 W. Wraz z elementami niezbędnymi do pracy TDP wzrośnie do 320 W. Podobnej ilośc prądu wymaga konkurencyjny RTX 3080. Dodatkowo w sieci znajdziemy wpisy dotyczące niereferencyjnych kart graficznych z TDP podbitym do 355 W.

TDP topowego układu z rodziny RX 6000 Źródło: techspot.com

AMD po prezentacji nowych kart graficzny RX 6000 może pokonać Nvidie. Należy pamiętać, że zieloni w dalszym ciągu borykają się z problemami z dostawami. Nic nie wskazuje, aby sytuacja ta uległa zmianie w najbliższych miesiącach.

Źródło: techspot.com