AMD Radeon RX 6000M pojawi się jeszcze w tym kwartale

Dr Lisa Su potwierdziła, że karty Radeon RX 6000M pojawią się jeszcze w tym kwartale. Pierwsze laptopy z nimi możemy zobaczyć już w czerwcu!

AMD Radeon RX 6000M to układy graficzne dla laptopów. Są wykonane w architekturze RDNA 2 przy wykorzystaniu technologii 7nm. Będą następcami cieszących się popularnością i uznaniem RX 5000M, które jednak ciężko spotkać - ilość korzystających z nich laptopów jest bardzo ograniczona. Mamy nadzieję, że w przypadku Radeon RX 6000M wybór będzie znacznie szerszy, tym bardziej, że Lisa Su zapowiedziała wczoraj, że produkcja układów graficznych zostanie zwiększona.

Procesory AMD Radeon RX 6000M dostępne będą z trzema procesorami. Topowe, czyli Navi 22, trafią do laptopów z wyższej półki, Navi 23 - do średniaków, a Navi 24 do urządzeń budżetowych. Cała rodzina RDNA 2 ma być odpowiedzią na GeForce RTX 30, która wczoraj poszerzyła się o RTX 3050, przeznaczone dla Samsung Galaxy Book Odyssey. Jeśli chodzi o specyfikację nowych układów AMD, podstawowa prezentuje się następująco:

Navi 22 - 2560 rdzeni, 12 GB pamięci, TGP 150 W;

Navi 23 - 2048 rdzeni, 8 GB pamięci, TGP 90 W;

Navi 24 - 1536 rdzeni, 4 GB pamięci, TGP 50 W.

AMD planuje ustalić takie ceny podzespołów, aby nowe układy Radeon RX stały się alternatywą dla GeForce. Nie podano jednak póki co żadnych konkretów.

