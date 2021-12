AMD Radeon RX 6500 XT w styczniu, RX 6400 w marcu

AMD zacznie rok 2022 od dwóch kart graficznych. Czy mają szanse na zdobycie serc i portfeli użytkowników?

AMD cały czas próbuje walczyć o miejsce na rynku kart graficznych. Jego głównym rywalem jest oczywiście Nvidia, ale od stycznia będzie nim także Intel z układem Arc. W sieci społecznościowej Bilibili pojawiły się informacje na temat dwóch planowanych układów. AMD Radeon RX 6500 XT będzie stworzony w architekturze RDNA 2 i ma stać się rywalem dla GeForce RTX 3050 Ti.

Jest to najmniejszy układ RDNA 2 jak do te pory. Dysponuje jednym silnikiem SDMA. Ma 16 jednostek obliczeniowych oraz 8 WGP. W jednej jednostce znajdują się 64 procesory streamujące, co daje nam łącznie 1024 procesory, a więc połowę z tego, co mamy w Navi 23 (2048 procesorów streamujących w 32 jednostkach). Łączna ilość pamięci cache wynosi 16 MB. Pamięć zostanie umieszczona na szynie 64-bit. Taktowanie układu to 2,8 GHz. Będzie mieć 4 GB pamięci GDDR6. Co ważne - nie obsłuży kopania kryptowalut. TDP szacowane jest na 75 W.

AMD Radeon RX 6400 to z kolei Navi 24 XL. Tu będzie 768 rdzeni i również 4 GB GDDR6. Taktowanie to ponad 2,5 GHz, lecz nie zostało jeszcze dokładnie określone. Ma pojawić się w marcu. Oba układy to budżetowce, a ich cena wyniesie 200-350 dolarów (800-1000 zł). Spodziewamy się, że AMD pokaże je oficjalnie podczas targów CES 2022.

Źródło: WCCF Tech