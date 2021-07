AMD Radeon RX 6600 XT i RX 6600 z datą premiery

Jeśli potwierdzą się najświeższe doniesienia, do debiutu dwóch nowych układów graficznych pozostał mniej, niż miesiąc.

Jak podaje Fudzilla, karty graficzne AMD Radeon RX 6600 XT oraz RX 6600 - obie wyposażone w Navi 23 - pojawią się 11 sierpnia. Jeśli tak rzeczywiście się stanie, już na dniach powinny pojawić się oficjalne zapowiedzi od samego AMD. Zagadką pozostaje ich specyfikacja, która cały czas pochodzi wyłącznie z przecieków. Procesor graficzny Navi 23 pojawił się już na rynku mobilnym (z RX 6600M) oraz w stacjach roboczych (Radeon Pro W6600(M)).

Z tego, co wiemy ze wspomnianych przecieków, RX 6600XT ma mieć 2048 procesorów streamujących oraz 8 GB pamięci GDDR6. Wersja nie-XT zaoferuje ich z kolei 1792, czyli tyle samo, co RX 6600M, a jeśli chodzi o pamięć, będzie jej 4 lub 8 GB. NIestety, Fudzilla nie podaje żadnych informacji na temat ceny żadnego z układów, jednak wiadomo, że chętnym przyjdzie za nie zapłacić minimum 400 dolarów (czyli ok. 1600 zł). Powyższa grafika jest tylko renderem stworzonym na potrzeby wizualizacji układów - zgadza się tylko obecność jednego wiatraczka, cała reszta pozostaje niewiadomą.

Zobacz również:

Źródło: VideoCardz