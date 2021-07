AMD Radeon RX 6600 XT w sierpniu (?)

Przeciek podaje, że nowy układ graficzny AMD będzie mieć bardzo przyjemną cenę. Czy dzięki niej ten model Navi 23 podbije rynek?

AMD Radeon RX 6600 XT to karta graficzna, o której dacie premiery i cenie sam producent niczego jeszcze oficjalnie nie powiedział, ale od czego przecieki? Najnowszy pochodzi z dwóch kanałów YouTube - Coreteks oraz Moore’s Law is Dead. Podają one, że w sierpniu układ trafi na rynek, a jego cena referencyjna to dość atrakcyjne 399 dolarów, czyli ok. 1535 zł. Czy można w to wierzyć? Wspomniane dwa źródła wspomniały o tym niezależnie od siebie, więc coś jest na rzeczy.

Ponadto oba kanały już wcześniej zdradzały nam różne informacje, które potem okazywały się prawdziwe. Jeśli przecieki się potwierdzą, karta będzie droższa od RX 6700 XT o 80 dolarów. Niestety, żadne ze źródeł nie mówi nic o modelu bez XT w nazwie. Spodziewamy się jednak, że oba trafią na rynek w podobnym okresie. Oczywiście pojawią się także jej warianty, sygnowane przez różnych producentów. Jeśli myślisz o zakupie nowej karty graficznej - może warto poczekać właśnie na ten model?

Źródło: VideoCardz