AMD Radeon RX 6600 - debiutuje karta do grania 1080p

AMD wprowadza dziś na rynek karty graficzne AMD Radeon RX 6600. Opierają się na RDNA 2 i oferują szereg funkcji dla graczy.

Karty graficzne AMD Radeon RX 6600 są przeznaczone do grania w 1080p z wysoką liczbą klatek na sekundę. Zbudowano je w architekturze AMD RDNA 2, mają 32 MB Infinity Cache oraz 8 GB pamięci GDDR6. Warte uwagi funkcje to:

AMD Smart Access Memory (SAM) - zwiększona wydajność po sparowaniu z procesorem AMD Ryzen 5000 lub 3000 na płycie głównej z chipsetem z serii 500 za sprawą udostępnienia CPU całej pamięci graficznej GDDR6;

(SAM) - zwiększona wydajność po sparowaniu z procesorem AMD Ryzen 5000 lub 3000 na płycie głównej z chipsetem z serii 500 za sprawą udostępnienia CPU całej pamięci graficznej GDDR6; AMD FidelityFX - otwarty zestaw dodatkowych efektów dla twórców gier, który dostępny w ramach inicjatywy GPUOpen. Dzięki nim w wielu grach dostępne są funkcje poprawiające grafikę, optymalizację czy zwiększające wydajność, jak AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). Funkcja ta jest już dostępna lub zapowiedziano jej wdrożenie w sumie w 50 grach i zapewnia nawet 2-krotnie wyższą wydajność w trybie „Performance” w porównaniu do natywnej rozdzielczości 1080p.

Karty graficzne AMD Radeon są zoptymalizowane dla najnowszego systemu Windows 11 i obsługują takie funkcje, jak DirectX12 Ultimate, Auto HDR czy Microsoft DirectStorage i inne. Powinny trafić do sprzedaży jeszcze dziś. Dostępne będą wersje ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE, XFX i Yeston. Wyjściowa cena sugerowana to 329 USD (ok. 1300 zł)

Źródło: AMD

