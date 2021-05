AMD Radeon RX 6600 - specyfikacja wycieka do sieci. Są zaskoczenia?

W sieci znalazła się specyfikacja trzeciej karty graficznej RDNA2. Jest przeznaczona dla desktopów i prezentuje się solidnie.

Oczywiście prezentuje się solidnie póki co na papierze, dopiero po oficjalnym debiucie AMD Radeon RX 6600 XT będzie można powiedzieć coś więcej na temat jej sprawowania się w praktyce. Informacje przekazał światu Igor Wallossek z Igor's Lab. Procesor stworzony w architekturze RDNA2 jest mniejszy od poprzedników RDNA1, a dzięki różnym technikom optymalizacyjnym będzie rywalizował na rynku z inną rodziną AMD, Radeon RX 5700.

Jak podaje Igor’sLAB, AMD Navi 23 ma rozmiar kości wynoszący 235,76mm2, czyli mamy kwadrat 35 x 35 mm. W zależności od konfiguracji zasilanie procesora wynosi od 65 do 90 W, a konfiguracja zależy od samego producenta. Taktowanie to 2350 MHz. Karty graficzne z Navi 23 będą obsługiwać do 16 GB pamięci. W chwili obecnej wszystkie zapowiadane modele Radeon RX z Navi 23 mają 8 GB. Pojawią się także z 16 GB, ale będą dostępne wyłącznie w liniach Radeon Pro.

Radeon RX 6600 zostanie wyposażony w interfejs PCIe Gen4, co nie jest zaskoczeniem, aczkolwiek mamy tu szerokość interfejsu x8 zamiast spodziewanej x16. Procesor graficzny ma być wyposażony w 1702 rdzenie CUDA, 112 rdzeni TM, 32 ROP oraz 64 MB pamięci cache. Karta ma pojawić się na rynku w czerwcu.

