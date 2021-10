AMD Radeon RX 6600 z 14 Gbps potwierdzony

W zeszłym tygodniu wyciekła specyfikacja Radeon RX 6600, a teraz zostaje ona potwierdzona przez GPU-Z. Benchmarki pokazują, że jest to rywal dla RTX 3060.

Karta graficzna AMD Radeon RX 6600 pojawi się oficjalnie za dwa dni, więc cały czas mówimy o specyfikacji nieoficjalnej. Ale wyniki z benchmarka GPU-Z pokazują nam pełną wszystkie jej aspekty i potwierdzają poprzedni wyciek, więc zapewne producent niczym nas nie zaskoczy. Najważniejsze fakty: architektura RDNA2, 1792 procesory streamujące, taktowanie 2044/2491 MHz oraz przepustowość 224 GB/s, co przekłada się na 14 GBps (czyli o 2 GBps mniej, niż w przypadku RX 6600 XT).

Testowany model to wersja Sapphire RX 6600 Pulse ze sterownikiem Adrenaln 21.30.17.06 i na systemie Windows 10. Zamieszczone na stronie GPU-Z benchmarki mówią nam, że będzie to karta rywalizująca z RTX 3060. Samo AMD deklaruje, że wydajność będzie 1,3 raza lepsza od karty Nvidii, ale wszystko zależy od samych gier, ich optymalizacji i szereg innych czynników. Tak czy owak za dwa dni wszystko będzie jasne i poznamy również cenę za ten układ. Jeśli będzie ona przystępna, to - biorąc pod uwagę problemy z zakupem RTX 3060 - może podbić rynek.

