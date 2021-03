AMD Radeon RX 6700 XT - oto wyniki benchmarków Vulkan oraz OpenCL

W sieci pojawiły się wyniku testów karty Radeon RX 6700 XT. Jak wypada na tle konkurencji?

AMD Radeon RX 6700 XT to najświeższa karta graficzna AMD z rdzeniem Navi 22. Została zaprezentowana oficjalnie trzeciego marca, a już dzień później swoje warianty przedstawili producenci tacy, jak ASUS czy MSI. Jednak nie mieliśmy jeszcze okazji przyjrzeć się wynikom karty z testów praktycznych - do teraz. Zostały one przeprowadzone za pomocą popularnego narzędzia Geekbench. Pozwala ono na testy trzech różnych API: CUDA, Vulkan oraz OpenCL. Nowy Radeon nie ma rdzeni CUDA - to technologia firmy Nvidia - ale pozostałe API wspiera jak najbardziej.

Platformą testową było Matisse Refresh (Zen2) AMD Ryzen 7 3700X 4,3 GHz. Do dyzpozycji - 32 GB pamięci DDR, taktowanej na 3000 MHz. W szczytowym momencie karta osiągnęła taktowanie 2,85 GHz. A jak prezentują się wyniki? W teście Vulkan RX 6700 XT okazała się wolniejszy od wszystkich kart graficznych z RDNA2 i Ampere, a także od RTX 3060. Nie wiadomo jednak, czy w trakcie testu korzystano ze specjalnego sterownika, którzy producenci tworzą specjalnie pod kątem Vulkan.

W OpenCL RX 6700 XT ma wyniki podobne do RTX 3060, ale znacznie mniejsze od RTX 3060 Ti - nawet o 14%.

Takie wyniki na tydzień przed wejściem karty na rynek z pewnością nie cieszą AMD. Tym bardziej, że RX 6700 XT miało stać się rywalem dla RTX 3070 i RTX 3060 Ti w grach 1440p. No cóż - zobaczymy.

Źródło: VideoCardz