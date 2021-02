AMD Radeon RX 6700 XT pojawi się w dwóch wariantach

Karta graficzna AMD, która ma trafić na rynek 18. marca, będzie dostępna w dwóch wariantach. Czym różnią się od siebie?

Przeciek pochodzi z serwisu Coreteks, który podaje, że pojawią się dwa warianty kart graficznych RX 6700 XT. Będą różnić się od siebie TGP (czyli ilością poboru mocy), a jeden z nich będzie przyjazny osobom lubiącym podkręcać procesory. Według Coreteks warianty te będą nazywać się ASIC A oraz ASIC B. Wariant A to GP 230 W, zaś B - 189 W. Pierwszy będzie tym wspomnianym egzemplarzem do eksperymentów, podczas gdy B to model referencyjny. W porównaniu z poprzednimi kartami AMD, nowe mają być o 20-25% wydajniejsze od RX 5700 XT i zastąpią je na rynku. Za ASIC A trzeba będzie zapłacić więcej, niż za ASIC B.

Warto dodać, że ASIC nie można porównać z wariantami Navi XT czy XTX, które były dostępne wraz z niektórymi procesorami kart w przeszłości. Inna architektura pozwala na podkręcenie mocy kart oraz zmienia możliwości zarządzania energią. Dlatego w Radeon RX 6700 XT spodziewamy się szybkości pamięci na poziomie 16 Gbps, czyli jak przy Navi 21. Oznacza to przepustowość 384 GB/s, czyli 64 GB/s wolniejszą, niż w linii RX 5700. Nie znamy jednak wielkości pamięci cache, która może mieć znaczący wpływ na ten element.

Źródło: VidoCardz, Coreteks