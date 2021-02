AMD Radeon RX 6700 XT, rywal Nvidia RTX 3060, pojawi się 18 marca

Francuski outlet Cowcotland poinformował, że od 18 marca będzie dostępna w sprzedaży karta graficzna Radeon RX 6700 XT. Zdradził także kluczowe szczegóły specyfikacji.

Radeon RX 6700 XT to karta znana pod nazwą kodową Navi 22 XL. Jeśli przeciek jest prawdziwy, dzieli nas od jej premiery równy miesiąc. Ma korzystać z tej samej architektury RDNA drugiej generacji co RX 6900 XT oraz 6800. Nie jest tajemnicą, że AMD stworzyło serię 6700 w celu stworzenia konkurencji dla kart Nvidii - RTX 3060 oraz RTX 3060 Ti. Cowcotland w specyfikacji potwierdza wcześniejsze informacje na temat karty: będzie ona wyposażona w 40 jednostek obliczeniowych oraz 2560 procesorów strumieniowych. Sugeruje to obecność 40 akceleratorów promieni (Ray Accelators). Dlaczego? To proste - architektura Navi ma proporcję "jednostki obliczeniowe:akceleratory promieni" ustaloną na 1:1.

Jeśli chodzi o kolejną istotną cechę, a więc pamięć, Radeon RX 6700 XT ma do dyspozycji 12 GB GDDR6 o szybkości 16 GT/s, co jest możliwe dzięki zastosowaniu szyny pamięci 192-bit. Teoretycznie da on maksymalną przepustowość na poziomie 384 GB/s. Niestety - nie wspomniano nic pamięci cache.

Pozostaje tylko jedna kwestia - karty Nvidii niezwykle ciężko dostać, czy podobnie będzie z kartami AMD? Niestety - wszystko wskazuje na to, że również i nowe Radeony będą dostępne w niewielkich ilościach.

Źródło: Neowin