AMD Radeon RX 6700 XT - wyciek mówi o dacie premiery

Na siedem godzin przez oficjalną premierą do sieci wyciekła informacja o dacie wprowadzenia na rynek karty graficznej AMD Radeon RX 6700 XT. Jeśli myślisz o jej zakupie, zdradzę, że nie trzeba będzie długo czekać.

Wyciek pojawił się w serwisie WCCF Tech i jeśli wierzyć podanym informacjom, karta graficzna AMD Radeon RX 6700 XT wejdzie do sprzedaży zaledwie dwa tygodnie po prezentacji, czyli dzisiejszym wydarzeniu online Where Gaming Begins: Episode 3. Będzie to zatem 17 marca. Jak dotąd wiemy tylko od producenta, że karta będzie korzystać z procesora graficznego Navi22, a za jej chłodzenie odpowiadają dwa wiatraczki. Do sprzedaży trafią dwa warianty: RX 6700 XT oraz RX 6700, mający nieco mniejsze możliwości od głównego.

Nowe karty mają stać się bezpośrednią konkurencją dla RTX 3060 Ti w segmencie średniaków. Przecieki mówią, że 6700 XT będzie mieć 12 GB RAM, zaś 6700 - połowę z tego. Czy dzisiaj zobaczymy obie karty? Trudno powiedzieć, ale raczej tak. Podsumowanie pokazu pokażemy zaraz po jego zakończeniu - czyli ok. 18:00. Mamy jedynie nadzieję, że AMD poda ceny swoich nowych układów i w przeciwieństwie do RTX 3060 będą one łatwo dostępne.

Źródło: WCCFTech