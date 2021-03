AMD Radeon RX 6700 - gdzie kupić najtaniej?

AMD Radeon RX 6700 to karta graficzna dla graczy, która stanowi poważną konkurencję dla Nvidia GeForce RTX 3060 Ti. Ale jak jest z jej dostępnością? Jak kształtują się ceny? Sprawdzamy!

Karta graficzna AMD Radeon RX 6700 została zaprezentowana 3 marca 2021 roku podczas wydarzenia online Where Gaming Begins: Episode 3. Co potrafi i jak sprawdza się w praktyce? O tym piałem w tekście Radeon RX 6700 XT - pięć faktów, które musisz poznać, do którego lektury zapraszam. W tym z kolei sprawdzimy dostępność karty w polskich sklepach oraz jej ceny.

AMD ustaliło cenę referencyjną karty Radeon RX 6700 XT na 479 USD, czyli - po kursie w momencie pisania tego tekstu - 1 885,27 złotych. Jednak każdy producent, który wypuszcza swój własny wariant, ustala cenę takiego modelu na znacznie większą kwotę. A sklepy i dystrybutorzy dodają do tego swoją marżę, więc finalnie cena zakupu może być nawet dwukrotnie większa od ceny referencyjnej, ustalonej przed producenta. I to, niestety, często spotykana sytuacja.

AMD Radeon RX 6700 - specyfikacja

Ilość jednostek obliczeniowych: 40

Taktowanie: 2321 MHz / 2581 MHz w trybie boost

Maksymalne taktowanie w grach: 2424 MHz

Akceleratory promieni: 40

Jednostki renderujące: 64

Procesory strumieniowe: 2560

Jednostki teksturujące: 160

Oto, jak prezentuje się obecnie dostępność kart RX 6700 XT oraz ile kosztują.

ASRock Radeon RX 6700 XT 12GB GDDR6

Jak na razie wariant ASRock jest dostępny tylko w jednym sklepie:

x- kom - cena 5899 zł

ASUS Radeon 6700 XT TUF 12GB OC

Komputronik - 5 790 zł

Morele - 6 199 zł

Sferis - 6 899,90 zł

Gigabyte Radeon RX 6700 XT 12GB GDDR6

x-kom - cena 5 899 zł

Gigabyte Radeon RX 6700 XT Gaming OC 12GB GDDR6

Komputronik - 5590 zł

Ole!Ole! - 5 999 zł zł

RTV Euro AGD - 5 999 zł

ProLine - 6230,00 zł

Morele - 6 189 zł

MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12GB GDDR6

Morele - 5 499 zł

Sferis - 6 199,90 zł

Alo.Com.Pl - 6 867,00 zł

MSI Radeon RX 6700 XT Mech 2X OC 12GB GDDR6

Jak na razie ten wariant RX 6700 XT jest dostępny tylko w jednym sklepie:

Morele - 5299 zł

PowerColor Radeon RX 6700 XT Hellhound 12GB GDDR6 HDMI

PCProjekt - 4 960 zł

FOX Komputer - 4999, 99 zł

Tryton - 5 499,00 zł

Xfx Radeon Rx 6700XT Speedster QICK319 12GB Ultra