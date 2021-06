AMD Radeon RX 6700M - pojawiają się wyniki testów

Jest to karta przeznaczona do laptopów gamingowych. Jak wypada w porównaniu z innymi?

Ne są to oficjalne wyniki, a wyciek, który dzisiaj w nocy pojawił się w sieci. RX 6700M to karta graficzna zaliczana do średniaków, która ma na rynku ukazać się w najbliższym czasie. Zapowiedziana została na targach Comptuex, gdzie AMD zaprezentowało trzy układy oparte na RDNA2: RX 6800M, RX 6700M oraz RX 6600M. W chwili obecnej na rynkach globalnych są dostępne laptopy z tym ostatnim. RX 6700M dopiero zadebiutuje, ale już pojawiły się wyniki z benchmarka 3DMark.

Specyfikacja pokazuje, że karta graficzna z 10 GB RAM działa wraz z procesorem AMD Ryzen 9 5900HX. Wyniki pochodzą z testów Time Spy oraz Fire Strike (Performance). Wynoszą odpowiednio 8628 i 27062 punkty. Czy to dużo czy mało?

Najlepiej porównać kartę z RX 6800M i RTX 3060 oraz 3070.

Jak widać nie jest źle w FireStrike, ale w Time Spy ma ostatnie miejsce. Czyli zgodnie z oczekiwaniami - mamy tu średniaka, pozwalającego na wyciągnięcie 100 fps przy 1440p. Będzie to dobre rozwiązanie dla graczy nie mających dużego budżetu

Źródło: VideoCardz