AMD Radeon RX 6800M - nowy flagowiec AMD dla urządzeń mobilnych

AMD zapowiedziało debiut nowego procesora dla urządzeń mobilnych na pierwszą połowę 2021 roku. A już teraz w sieci znalazły się pierwsze informacje o następcy 5700M.

Rodzina Radeon RX 6000M to układy graficzne oparte na architekturze RDNA 2. Zastąpią obecne flagowce, czyli RX 500M. Na papierze ich specyfikacja wygląda świetnie, pozostaje mieć nadzieję, że również i w praktyce będą spisywać się doskonale. Są przeznaczone przede wszystkim dla high-endowych laptopów gamingowych, co oznacza, że będą montowane wyłącznie w wybranych modelach. W sieci wypatrzono już pierwszy działający - znajduje się w urządzeniu określonym tajemniczo jako 73D5:C3, korzysta z najnowszego sterownika graficznego AMD i jest podobny do desktopowej karty Radeon RX 6700 XT.

To nie zaskakuje. Z wcześniejszych informacji wiemy, że będą co najmniej trzy warianty Navi 22 dla producenów - dwa są zastosowane w RX 5700 XT, a trzeci, określony właśnie jako C3, znajdzie się w RX 6800M. Pozostaje tylko kwestia ilości pamięci, jaka znajdzie się na pokładzie - dzięki zastosowaniu interfejsu z szyną 192-bit może być to nawet 24GB.

