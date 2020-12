AMD Radeon RX 6900 XT nas rozczaruje - jest wolniejszy od RTX'a 3080

Czerwoni przegrywają w segmencie najwydajniejszych kart graficznych. Pierwsze wyniki Radeona RX 6900 XT zawodzą.

Do premiery najwydajniejszej karty graficznej z rodziny AMD Radeon RX 6000 pozostało jeszcze kilka dni. Tymczasem do sieci trafiły już pierwsze wyniki testów syntetycznych Radeona RX 6900 XT.

Karta graficzna z rodziny AMD Radeon 6000

Karta graficzna została odnaleziona w bazie danych GeekBencha. Zbadano najwydajniejszy model Navi 21 XTX z 80 jednostkami obliczeniowymi i 5120 procesorami strumieniowymi. Układ został wyposażony w 16 GB pamięci GDDR6 na 256 bitowej magistrali. Nie zabrakło również 128 MB pamięci podręcznej Infinity Cache.

Specyfikacja techniczna flagowego RX'a 6900 XT jest podobna do dostępnego już w sprzedaży Radeona RX 6800 XT.

Radeon RX 6900 XT w teście GeekBench OpenCL osiągnął 169779 punktów. To wynik o 12% lepszy od zarejestrowanego przez Radeona RX 6800 XT. Karta graficzna jest o ponad 1/3 wydajniejsza od bazowego Radeona RX 6800.

Niestety AMD Radeon RX 6900 XT jest wolniejszy od konkurencyjnych układów graficznych NVIDIA Geforce RTX 3080 oraz RTX 3090. Różnica wynosi odpowiednio 4% oraz 19%.

Karta graficzna Radeon RX 6900 XT trafi do sprzedaży już we wtorek - 8 grudnia 2020 roku. Cena detaliczna została ustalona na 999 dolarów. Oznacza to, ze układ graficzny jest o 1/3 tańszy od flagowego RTX'a 3090.

Decydując się na zakup Radeona RX 6900 XT powinniśmy liczyć się z problemami z dostępnością w pierwszych tygodniach po wprowadzeniu do sprzedaży.

Źródło: videocardz.com