AMD Radeon RX 7000 – wszystko co musisz wiedzieć o RDNA 3 [Aktualizacja 10.11.2021]

Karty graficzne nowej generacji od AMD mogą zaoferować ponad dwukrotnie wyższą wydajność niż seria RX 6000. I choć do premiery nowych układów pozostało sporo czasu, postanowiliśmy zebrać wszystko, co do tej pory już wiemy.

Aktualizacja 10.11.2021

Po raz kolejny nowymi informacjami o układzie Navi 31 podzielił się na Twitter’ze Greymon55. Po części potwierdzają się wcześniejsze doniesienia. Topowy układ AMD GFX11 ma bazować na konstrukcji 10.11.2021 . Rdzenie będą produkowane w 5 nm procesie technologicznym natomiast sterownik I/O w 6 nm. Jednostka ma być wyposażona 120 WGP (Workgroup Processors, które zastąpią jednostki CU) i posiadać aż 15360 jednostek cieniujących. Zmianie w stosunku do poprzedników nie uległ system pamięci. Dalej mamy do czynienia z 256-biotwym interfejsem wspomaganym przez Infinity Cache. Ten będzie bazował na technologi 3D cache i ma mieć pojemność 256 bądź 512 MB. Dzięki temu karta pracująca z zegarem ok 2,4 GHz ma osiągać wydajność 75 TFLOP w obliczeniach pojedynczej precyzji (FP32).

Let me add more:

N31

=GFX11

=5nm+6nm TSMC

=120WGP 15360SP

≈256bit 32G GDDR6 18Gbps?

≈256/512mb Infinity Cache?

=3D Infinity Cache

≈2.4~2.5GHz?

≈75T FP32? — Greymon55 (@greymon55) November 9, 2021

Aktualizacja 20.09.2021

Po raz kolejny nowe informacje uzyskaliśmy dzięki Greymon55, który na swoim Twitterze umieścił specyfikację układów Navi 30. Post potwierdza wcześniejsze doniesienia, w tym, że nowe karty od AMD pozostają przy pamięciach GDDR6. Układ N31 otrzyma 256-bitowy kontroler i będzie produkowany podobnie jak N32 z wykorzystaniem 5 nm procesu technologicznego dla modułów MCM. Kontroler I/O zapewniający komunikację między rdzeniami będzie natomiast produkowany z wykorzystaniem 6 nm procesu technologicznego. Z wykorzystaniem tej samej technologii będzie produkowany układ Navi 33, który zostanie konstrukcją jednolitą rdzenia. Mimo tylko 128 bitowej szyny, N33 ma zapewniać wyższą wydajność niż RX 6900 XT.

n31:5nm+6nm 256bit gddr6

n32 5nm+6nm 192bit gddr6

n33 6nm 128bit gddr6 perf>6900xt

ad102 5nm 384bit gddr6x

ad103 ?

ad104 ?

ad106 ? — Greymon55 (@greymon55) September 19, 2021

AMD Radeon RX 7000 – wszystko co musisz wiedzieć o RDNA 3

Karty RX 6000 są przecież bardzo wydajne i mogą stanowić bezpośrednią konkurencję dla układów od Nvidii z serii RTX 3000. Pomimo tego, że zapewniły ogromny wzrost wydajności, w porównaniu do swoich poprzedników, nie zyskały zbytnio na popularności. Powodem tego są ciągłe problemy z dostępnością. Mimo to pewne jest, że AMD już przygotowuje kolejną generację kart graficznych. Choć cały proces produkcji jest utrzymywany w ścisłej tajemnicy, to co chwilę docierają do nas nowe, ekscytujące informacje.

Zebraliśmy zatem wszystko co już wiemy o AMD Radeon RX 7000, spekulacje cenowe, datę premiery, a także wszelkie informacje o architekturze RDNA 3.

Kiedy premiera AMD Radeon RX 7000?

Jeżeli AMD przestrzegałoby swojego co rocznego harmonogramu to wydania nowej generacji Radeonów serii RX 7000 powinniśmy się spodziewać już pod koniec 2021 roku. Jednak źródła sugerują, że czerwoni przesunęli premierę o cały rok, czyli nowe karty pojawiłby się dopiero w czwartym kwartale 2022 roku. Plotka ta pochodzi od Broly_X1, znanego z Twittera źródła licznych doniesień o produktach AMD. Co prawda post zawierający tą informację został już usunięty (a konto zawieszone) to jednak sugerował on, że to właśnie na czwarty kwartał AMD planuje wypuszczenie nowych produktów w tym i kart z serii RX 7000.

Chociaż dla niektórych będzie to rozczarowująca informacja, to ma ona sens, biorąc pod uwagę obecne problemy związane z niedoborem półprzewodników na całym świecie. Wpływają one niekorzystnie na produkcję procesorów, kart graficznych oraz innych urządzeń technologicznych. Fakt, że AMD już nie jest w stanie wyprodukować wystarczającej liczby układów do obecnej serii Radeon RX 6000, sprawia, że firma może niechętnie patrzeć na wizję wydania nowej generacji. Bardziej prawdopodobne jest, że przez następny rok, producent będzie się starał rozwiązać wszystkie problemy logistyczne, aby zwrócić choć po części koszty inwestycji włożonej w produkcję RX 6000, przed wydaniem jej następcy. Biorąc pod uwagę że obecna generacja miała premierę w listopadzie 2020, śmiało można założyć podobny termin w przyszłym roku dla RX 7000.

Ile będą kosztować nowe Radeon’y?

Jeśli chodzi o potencjalną cenę nadchodzących kart, sprawy stają się nieco bardziej skomplikowane, a plotki głoszą potencjalny wzrost cen dla całej serii RX 7000. W poprzednich latach AMD próbowało walczyć ceną, aby odciągnąć konsumentów od Nvidii, która dominuje na rynku GPU w ostatnich latach. Jednak czynniki takie jak, brak komponentów, zwiększony popyt i fakt, że niektórzy chętnie płacą dwu-, a czasem nawet trzykrotność sugerowanej ceny detalicznej kart graficznych tylko po to, aby je zdobyć. To również może zachęcić AMD do podniesienia ceny, a po części nawet już to zauważyliśmy w przypadku wyceny RX 6600 czy RX 6700.

Get ready for $2000 7900XT (at a minimum) ???? https://t.co/iUJdTNS7RQ — Kepler (@Kepler_L2) April 28, 2021

Potwierdza to przeciek użytkownika Kepler_L2 udostępniony na Twitterze, który sugeruje, że najmocniejszy Radeon RX 7900 XT może kosztować nawet 2000 dolarów. Stanowiłoby to ogromny wzrost, aż o 100% w porównaniu z Radeonem RX 6900 XT, który został wyceniony na 999 dolarów. Prawdopodobnie nie będzie tak aż dramatycznie i nie spodziewamy się dwukrotnie wyższej ceny w całym segmencie. Jest to jednak sygnał, że karty graficzne nowej generacji zarówno AMD, jak i Nvidii mogą kosztować znacznie więcej niż konsumenci są do tego przyzwyczajeni.

Architektura RDNA 3 i wzrost wydajności

Największą korzyścią z Radeonów RX 6000 jest architektura RDNA 2, na której karty zostały zbudowane. Zapewniała na tyle dobrą wydajność oraz poprawę energooszczędności, że zagościła również w konsolach nowej generacji (PS5, Xbox Series X|S). Jeszcze przed premierą fani nazwali układy Big Navi. Natomiast AMD trzyma się nazewnictwa Navi 2x dla układów, na których są zbudowane RX serii 6000.

Plotka od KittyYYuko sugeruje, że architektura RDNA 3 nowej generacji, która zostanie wykorzystana w serii RX 7000, jest określana wewnętrznie jako Navi 3x. Zarówno plotki jak i komentarze pochodzące ze strony AMD sugerują znaczącą poprawę wydajności.

Zarówno Ulysses jak i Greymon55 podali wstępna specyfikację rdzenia Navi 31, który miałby posiadać 120 bądź nawet 180 jednostek CU. Przełożyłoby się to na aż 15360 jednostek cieniujących. Ilość ta będzie osiągnięta dzięki konstrukcji MCM (moduł wieloukładowy) pozwalającej na zbudowanie rdzenia z mniejszych rdzeni połączonych mostkiem IO (Analogicznie jak chiplety w procesorach ZEN 2 i 3 ). Układy te dalej będą korzystać z pamięci GDDR6 i komunikować się z nią poprzez 256-bitową szynę danych. Prawdopodobnie zostanie również zwiększona ilość Infinity Cache nawet do 512 MB, co pozytywnie wpłynie na prędkość przesyłu danych. Za produkcję układów będą dalej odpowiadały zakłady TSMC. Chip IO będzie wytworzony z użyciem 6 nm litografii natomiast rdzenie obliczeniowe maja korzystać z nowego 5 nm procesu. Taki wzrost jednostek obliczeniowych oraz ich mocy może niestety przełożyć się na pobór prądu, który ma wynosić ponad 400 W.

navi31:

120/180CU

256bit GDDR6

256/512mb IC — Greymon55 (@greymon55) July 22, 2021

Na chwilę obecną potwierdzone jest, że tylko rdzenie Navi 31, 32, 33 bazują na RDNA3. Pozostałe przeznaczone do mniej wydajnych kart mają wciąż być produkowane w 6 nm litografii i będą to odświeżone rdzenie Navi 2X.

Only N31-33 seems to be the RDNA3 core. — Greymon55 (@greymon55) August 11, 2021

Nowa generacja kart graficznych, dzięki omówionym powyżej zmianom ma osiągać nawet 2,5-krotnie wyższą wydajności podczas renderowania, jak i podczas śledzenia promieni (Ray Tracing). AMD potwierdziło również, że poprawa wydajności na wat jest „dużym celem” dla kart Radeon, ale ponownie nie podano żadnych szczegółów.

Podsumowując:

premiery spodziewamy się na koniec 2022 roku

spodziewamy się ponad nawet 2,5 krotnego wzrostu wydajności

Przypuszczamy że TPD wzrośnie nawet do poziomu 500 W

Karty mają zaprezentować nowe rozwiązanie MCM

