AMD Radeon - nowy sterownik poprawia wydajność wielu gier

AMD wypuściło dzisiaj nowy sterownik dla kart graficznych Radeon. Nie wprowadza on wyczekiwanej opcji FidelityFX Super Resolution (FSR), ale pojawia się w nim kilka innych, których domagali sami gracze.

Sterownik AMD - czyli Adrenalin - nosi numer 21.4.1. Wraz z nim pojawia się możliwość wyboru instalacji - może być ona minimalna lub pełna. Obojętnie od wyboru należy pobrać pełen plik, ale podczas instalacji nie trzeba wszystkiego instalować. Jak dotąd nikt użytkowników o zdanie nie pytał i instalowane było domyślnie wszystko. Teraz można zainstalować wyłącznie sterownik, w opcji minimalnej sterownik oraz nowe ustawienia i poprawki interfejsu, a w pełnej - wszystko, włącznie z AMD Link.

A co po instalacji sterownika? Gracze mają zauważyć znacznie lepsze działanie następujących tytułów:

Apex Legends

Overwatch

PUBG

Fortnite

Warframe

Borderlands 3

Call of Duty: WWII

Destiny 2

GTA5

Shadow/Rise of the Tomb Raider

Fallout 76

Sniper Elite 4

Wiedźmin 3

Co istotne, z Adrenalin 21.4.1 pojawia się Link 4.0. Jest to jedna z największych aktualizacji sterownika GPU, umożliwiająca streamowanie gier do laptopów niezależnie od tego, gdzie znajduje się główny komputer. Do tego dochodzi opcja Link Game, która pozwala dodać przyjaciół do gry i grać z nimi, jeśli tytuł pozwala na zabawę we dwie osoby.

Źródło: VideoCardz