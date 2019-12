AMD Radon RX5500 XT oficjalnie - ciekawa, budżetowa propozycja dla graczy

AMD zaprezentowało oficjalnie mniejszego, tańszego i nieco słabszego brata ciepło przyjętych układów graficznych z rodziny RX 5700.

AMD postanowiło rozszerzyć swoje portfolio o tańsze układy graficzne z rodziny RX 5500 XT. Cała rodzina Radeon RX 5000 Series zbudowana jest w oparciu o rdzeń RDNA, który wyprodukowano w nowoczesnym 7 nm procesie technologicznym. Karty graficzne wykorzystują również jako pierwsze interfejs PCIe 4.0. Nie inaczej jest z tańszym układem RX 5500 XT, który oferuje wszystkie nowości, jakie znamy z droższych braci - RX 5700 oraz RX 5700 XT.

RDNA czyli sposób AMD na nowoczesne katy graficzne

Czerwoni szczycą się swoją najnowszą architekturą RDNA, która "jest przygotowana dla przyszłych gier". Producent deklaruje, że wydajność w przełożeniu na wat wzrosła o 1,6 raza. Do porównania użyto układy Radeon RX 480 oraz Radeon RX 5500 XT. Dodatkowo układy znacznie zmalały ze względu na zastosowanie 7 nm procesu technologicznego, co spowodowało wzrost wydajności w przełożeniu na zajmowaną przestrzeń o 1,7 raza.

Przypominamy, że AMD pominęło 10 nm proces technologii w swoich kartach graficznych. Układy RX poprzedniej generacji, jak przywoływany przez AMD RX 480 wykonane były w 14 nm, a nowe układy RX 5000 produkowane są w 7 nm procesie technologicznym.

Radeon RX 5500 XT - przystępna cenowa karta do grania w Full HD

RX 5500 XT jest najnowszą kartą graficzną z rodziny Radeon RX 5000. Układ wyposażono w 22 jednostki wykonawcze i 1408 procesorów strumieniowych. Wydajność sięgać ma nawet 5,2 TFLOPS. Bazowy zegar w grach ustalono na 1717 MHz. W grach karta graficzna osiągnie nawet 1845 MHz. AMD zaoferuje układy w dwóch konfiguracjach z 4 GB oraz 8 GB wbudowanej pamięci GDDR6, które przepustowość ma wynosić 14 GBPS. Maksymalna moc pobierana przez kartę graficzną to 130 W.

Według AMD Radeon RX 5500 XT to świetna karta graficzna do grania w najnowsze tytuły AAA w rozdzielczości Full HD (1080P). Producent przedstawiając wydajność Radeon RX 5500 XT w poszczególnych tytułach posłużył się porównaniem do Nvidia GeForce GTX 1650 Super z 4 GB pamięci. Układ zielonych porównano z 4 GB Radeon RX 5500 XT. W Battlefield 5 przy zachowaniu wysokich ustawień Radeon jest wydajniejszy o 20 procent od swojego konkurenta. Dużo mniej spektakularnie wygląda 4 procentowa przewaga w Borderlands 3 przy średnich ustawieniach graficznych oraz 6 procentowa przewaga w Call of Duty Modern Warfare przy wysokich ustawieniach oraz w Red Dead Redemption 2 przy zachowaniu średnich detali.

Największy - 30 procentowy wzrost wydajności względem Nvidii GeForce GTX 1650 4 GB osiągnięto w World War Z z wysokimi ustawieniami graficznymi.

Nowe optymalizacje dla E-Sportu

Czerwoni chwalą się, że nowa karta graficzna wraz ze zaktualizowanym oprogramowaniem znacznie lepiej spisuje się w esporcie. Dzięki rozwiązaniu Radeon Anti-Lag reakcja ma być szybsza nawet o 22 procent. Wykorzystanie Radeon Boost w PUBG zapewnia do 20 procent wyższą wydajność. AMD chwali się, że Radeon RX 5500 XT w połączeniu z dedykowanym oprogramowaniem spokojnie zapewnia stałe 90 klatek na sekundę w grach takich, jak World of Warcraft, Rainbow Six Siege, PUBG, Overwatch, Fortnite oraz Apex Legends.

Dodatkowo Radeon Software pozwala szybko przechwycić obraz i udostępnić go za pomocą jednego kliknięcia.

4 GB czy 8 GB?

AMD wprowadzi na rynek karty graficzne Radeon RX 5500 XT w wersjach z 4 GB i 8 GB wbudowanej pamięci GDDR6. Różnica jest spora, więc AMD postanowiło wyjaśnić o ile wydajniejsza jest konfiguracja z 8 GB pamięci. Producent informuje, że wydajność jest większa od 12 do nawet 24 procent na korzyść droższej, karty graficznej z 8 GB pamięci GDDR6. Przykładowo w Forza Horizon 4 z ustawieniami ULTRA zanotowano 12 procentowy wzrost wydajności.

Radeon RX 5500 XT w pakietach

Nowa karta graficzna Radeon RX 5500 XT sprzedawana będzie w pakietach Bundle. W skład zestawu wchodzić będzie Radeon RX 5000 XT z grą Monster Hunter World: Iceborne Master Edition oraz 3 miesięczną subskrypcją Xbox Game Pass.

Radeon RX 5500 XT - dostępność

Karta graficzna zadebiutuje oficjalnie 12 grudnia 2019 roku i dostępna będzie w sprzedaży w dniu premiery. AMD upatruje sprzedaż RX 5500 XT jeszcze na gwiazdkę. Swoje wersje niereferencyjne karty Radeon RX 5500 XT przygotowały takie firmy, jak ASRock, ASUS, GIGABYTE, MSi, PowerColor, SAPPHIRE oraz XFX.

Pozycjonowanie kart graficznych Radeon RX 5000 Series

Przy okazji premiery Radeon'a RX 5000 XT AMD oficjalnie poinformowało nas o pozycjonowaniu poszczególnych układów graficznych. Czerwoni zakładają, że karta Radeon RX 5500 XT skierowana jest do graczy wykorzystujących rozdzielczość Full HD. Bardziej zaawansowani użytkownicy, którzy liczą na możliwie najwyższą dostępną wydajność powinni wybrać karty Radeon RX 5700 oraz Radeon RX 5700 XT, które dedykowane są do grania w 1440p. AMD nie wspomina nic o graniu w 4K.