AMD Ryzen 3 3300X i Ryzen 3 3100 z odmiennymi topologiami CCX

Bazowana na architekturze Zen2 rodzina Ryzen 3 oferuje dwa modele: 3300X i 3100. Są to pierwsze czterordzeniowe procesory od AMD wykonane w technologii 7nm.

AMD potwierdziło podstawową specyfikację procesorów oraz ich sugerowane ceny. Na pierwszy rzut oka 3300X może wydawać się podkręconym modelem 3100, ma jednak odmienne wykonanie. Każdy procesor Zen 2 "Matisse"wyposażony jest w dwa CCD (Core Compute Die) i do czterech CCX (Core Compute Complex). Rodzina Ryzen 3 używa tylko jednego CCD, jednak poszczególne modele procesorów mogą korzystać z jego odmiennych konfiguracji. AMD Ryzen 3100 ma dwa CCD aktywne, każdy z dwoma działającymi rdzeniami, które korzystają z 8MB pamięci cache L3. Model 3300X to jeden CCX z czterema aktywnymi rdzeniami, korzystającymi z 16MB cache L3. Dlatego Geekbench pokazuje w przypadku 3100 8MBx2, a przy 3300 - 16MBx1.

Ryzen 3 3300X osiągnął w teście Cinebench R15 wynik 199 punktów przy jednym rdzeniu, co plasuje go pomiędzy Intel Core i7-7700K oraz niedawno zapowiedzianymi procesorami “Renoir” Ryzen 9 4900HS. Rodzina AMD Ryzen 3 Zen2 ma być dostępna już w maju. Procesory mają kosztować poniżej 120 dolarów (ok. 505 złotych). A warto przypomnieć, że 16 czerwca do sprzedaży trafią także płyty główne ze średniej półki cenowej - B550.

