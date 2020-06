AMD Ryzen 3000XT Matisse Refresh - najnowsze przecieki i cena

Nadchodzące układy Matisse Refresh mają przed nami coraz mniej tajemnic. Premiera jeszcze w tym tygodniu.

AMD przechodzi samego siebie. Czerwoni szykują dla nas premierę po premierze, a prezentowany sprzęt zawsze wywołuje niemałe zamieszanie na rynku. Jeszcze w tym tygodniu pokazane mają zostać nowe procesory Matisse Refresh, o których pisaliśmy już jakiś czas temu.

AMD Ryzen Matisse Refresh

Najnowsze układy zastąpią sprzedawane obecnie procesory z literką X i będą oferowane w tej samej cenie. Oficjalna sugerowana cena detaliczna MSRP dla starszych modeli zostanie obniżona. Ryzen 3900X kosztować będzie 449 dolarów (50 dolarów mniej), 3800X 359 dolarów (40 dolarów mniej), a 3600X stanie się tańszy o 25 dolarów.

Procesory z rodziny Matisse Refresh oferowane będą z literkami XT na końcu. Flagowy model Ryzen 9 3900XT zaoferuje 12 rdzeni oraz 24 wątki. Bazowa częstotliwość pakowania wynosić będzie 3,8 GHz. Tryb Turbo pozwoli na chwilowe zwiększenie częstotliwości do 4,7 GHz. Układ będzie o 100 Mhz szybszy od swojego bezpośredniego poprzednika. TDP nadal wynosić będzie 105 W.

Ryzen 7 3800 XT będzie 8 rdzeniowym procesorem z 16 wątkami o maksymalnym taktowaniu do 4,7 GHz. Oznacza to, że będzie on szybszy o 200 MHz od swojego odpowiednika z literką X na końcu.

Najsłabszy Ryzen 5 3600XT będzie o 100 MHz szybszy od modelu 3600X.

Pierwsza partia procesorów pojawi się w sklepach 7 lipca. AMD oficjalnie ogłosi układy z rodziny Matisse Refresh dziś lub jutro.

