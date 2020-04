AMD Ryzen 3100 oferuje wydajność Intel'a Core i7 7700K - pierwsze benchmarki w sieci

Do czasu premiery najnowszego procesora Intel Core i3-10100 niebiescy mają spory problem. Nowy Ryzen oferuje rewelacyjną wydajność.

Zaledwie dwa dni temu AMD oficjalnie zaprezentowało dwa nowe procesory z rodziny Ryzen 3 3000 oraz przystępny cenowo chipset B550. Niestety podzielono się z nami jedynie szczątkowymi informacjami.

Źródło: notebookcheck.net

Na szczęście tańszy z zaprezentowanych układów - Ryzen 3 3100 pojawił się właśnie w bazie Geekbench'a. Wyniki są lepsze, niż oczekiwaliśmy. Nowy procesor kosztujący zaledwie 99 dolarów to bardzo wydajny układ. Okazuje się, że w teście syntetycznym Geekbench'a nowy Ryzen oferuje wydajność porównywalną do trzyletniego, topowego układu Intel Core i7 7700K z rodziny Kaby Lake.

Pierwszy test wydajności jasno pokazuje, że do momentu premiery nowych, budżetowych procesorów z rodziny Comet Lake-S to AMD rządzi w niższym segmencie cenowym. W podobnej cenie dostajemy wydajniejszy procesor oraz chipset z obsługą przyszłościowego standardu PCIe 4.0.

Wyniki testów syntetycznych nowego układu AMD Ryzen 3 3100 zostały ujawnione przez użytkownika o nicku @TUM_APISAK za pośrednictwem Twittera. Procesor przetestowano wraz z nową płytą główną od MSI. W teście jednowątkowym 65 W układ uzyskał 1095 punktów. W przypadku wykonywania operacji wielowątkowych udało się osiągnąć aż 4507 punktów. Układ bazowo pracuje z częstotliwością taktowania 3,6 GHz, która może dynamicznie wzrosnąć do 3,9 GHz.

Co ciekawe najnowszy procesor Ryzen 3 3100 oferuje wydajność porównywalną do topowego układu Intel Core i7 7700K z rodziny Kaby Lake. Według wcześniejszych plotek Intel przygotowuje układ Core i3 10100, który zaoferuje wydajność taką, jak Core i7 7700K. Oznacza to, że już wkrótce na rynku pojawią się nowoczesne podzespoły z niższego segmentu cenowego, które pozwolą na zbudowanie wydajnej platformy do gier oraz pracy.

Wyniki uzyskane przez kosztujący zaledwie 99 dolarów procesor wykonany w 7 nm procesie technologicznym są bardziej, niż zadowalające. Dla porównania sprzedawany obecnie układ Intel Core i3 9100 w teście wielowątkowym jest o około 20 procent wolniejszy.

