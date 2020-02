AMD Ryzen 4000 APU pojawia się w pierwszych laptopach

Niezapowiedziany procesor typu APU może przynieść duże wzrosty wydajności.

APU czyli AMD Accelerated Processing Unit to zaprojektowana przez czerwonych oraz inżynierów z dawnego ATI platforma, której głównym założeniem jest stworzenie układu CPU + GPU w jednym. Tego typu układy są produkowane przez AMD od 2006 roku. APU dały się poznać jako sprzęt, który oferuje wyższą od konkurencyjnych procesorów Intel'a wydajność graficzną w zamian za znacznie niższą wydajność obliczeniową procesora.

Źródło: asus.com

Teraz VideoCardz przekazało informacje o najnowszym komputerze ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IV-HA037), który ma zaoferować najnowszy układ z rodziny Ryzen 4000. Mowa o topowym procesorze AMD Ryzen 9 4900HS.

Firma AMD nie zaprezentowała jeszcze oficjalnie tego układu, ale wiadome jest, że należy on do oczekiwanej rodziny procesorów APU z serii Ryzen 4000 o nazwie kodowej Renoir.

Układy tego typu mają zostać oparte na znanej nam już mikroarchitekturze Zen 2 i będą produkowane w 7 nm procesie produkcyjnym FinFET przez TSMC. Procesory Ryzen 4000 zaoferują natywną obsługę pamięci RAM DDR4-3200 w komputerach stacjonarnych oraz LPDDR4-4266 w laptopach.

Domyślne TDP (Thermal Design Power) dla układów z literką H wynosi 45 W. Oznacza to, że mamy do czynienia z jednym z najmocniejszych procesorów mobilnym dla laptopów.

APU posiadają konfigurowalny przez producenta sprzętu zakres TDP, który można dowolnie ustalać na od 35 W do 54 W. Seria HS to procesory o obniżonym TDP do 35 W i zwiększonej wydajności energetycznej. Początkowo przez sześć miesięcy ekskluzywny dostęp do tego typu APU uzyska firma ASUS.

Procesor Ryzen 9 4900HS zaoferuj osiem rdzeni, szesnaście wątków oraz 8 MB pamięci cache L3.

Bazowa częstotliwość taktowania ma wynosić 3 GHz z możliwością wzrostu w trybie turbo do 4,4 GHz.

Za wydajność graficzną odpowiadać ma układ Radeon Vega 7. Liczba siedem w nazwie wskazuje, że możemy oczekiwać siedmiu jednostek obliczeniowych CU. W sieci krąży także plotka, że układ graficzny zawierać będzie nie siedem, a osiem jednostek obliczeniowych.

Cena rzeczonego ASUSa ROG Zephyrus G14 (GA401IV-HA037) ma wynosić około 2100 dolarów.

Źródło: tomshardware.com