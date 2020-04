AMD Ryzen 4000 Renoir z ulepszonym układem graficznym Vega wypatrzony w sieci

Procesor AMD dla desktopów pojawił się na witrynie UserBenchmark oraz w wynikach testów w 3DMark 11.

AMD Ryzen 4000 "Renoir" to oczekiwany procesorów dla desktopów, wykonany w technice 7nm, oferujący dwa rdzenie Zen 2 oraz ulepszony układ graficzny Vega. Ma stanowić atrakcyjną opcję w budżecie cenowym do 200 USD (czyli ok. 850 złotych). Ponadto wprowadzenie przez AMD chipsetu B550 powinno wpłynąć na obniżenie cen platformy PCIe 4.0 AM4. Na stronie UserBenchmark nowy procesor pojawił się pod nazwa kodową PD340SC5M4MFH_37/34_Y. Dowiadujemy się od razu, że podstawowa częstotliwość taktowania wynosi 3,4 GHz, a w trybie boost 3,7GHz. Procesor należy do rodziny Ryzen C5, która korzysta z zasilania 65W. Cztery rdzenie obsługują osiem wątków, w czym pomaga im 4MB pamięci cache L3 oraz 2MB pamięci L2. Wygląda na to, że jest to wczesna próbka testowa, której zegar jest obniżony w stosunku do poprzednika, czyli Ryzen 3 3400G.

Opierając się na danych dotyczących wydajności, które zaprezentowano na stronie UserBenchmark, czterordzeniowy Ryzen 4000 65W jest nieco wolniejszy od modelu Ryzen 5 3400G, który w trybie boost osiąga nawet 4,2 GHz. Drugi procesor, wypatrzony w 3DMark, to także cztery rdzenie, a jest nim prawdopodobnie Ryzen 3 4000 'Renoir'. Jak wspomina o tym twitterowy profil Rogame, mamy tu zasilanie 35W TDP, co wskazuje na przynależność do rodziny Ryzen C6 lub 35W GE.

AMD Artic????



Unknown APU

> 3GHz base CPU clock

> 1200MHz iGPU clock

> DDR4 3200MHz



CPU score is higher than 4700U & 4600U

GPU score is lower than 6CU Renoir

iGPU clock is also new



35W Renoir Desktop R3 ? ???? pic.twitter.com/wBgtRm0qLt — _rogame (@_rogame) April 22, 2020

Wyniki procesora są lepsze, niż ośmiordzeniowego modelu Ryzen 7 4700U z taktowaniem sięgającym do 4,1 GHz. Wyniki testów wydajności procesora AMD w 3DMark 11 prezentują się następująco:

AMD Ryzen 4000G Series (desktop) - 5659 punktów

AMD Ryzen 7 4800U 'Renoir' (mobilny) - 6309 punktów

AMD Ryzen 7 4700U 'Renoir' (mobulny) - 5713 punktów

Spodziewamy się, że seria procesorów Ryzen 4000 'Renoir' pojawi się jeszcze w drugim kartale tego roku jako element płyt głównych A520 i B550.

