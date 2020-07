AMD Ryzen 4000H jedynie z PCIe 3.0 x8 - pojawia się problem z grafiką

Nowe procesory Ryzen mają ograniczoną przepustowość PCIe, co wyklucza możliwość stosowania wydajnych układów graficznych.

Dzięki Igorowi Wallosek możemy zapoznać się z nowym schematem blokowym dla platformy Ryzen 4000H oraz 4000U znana również jako Renoir FP6. Schemat ten ujawnia jedną bardzo istotną wadę nowych procesorów od AMD. Czerwoni postanowili znacząco ograniczyć przepustowość interfejsu PCI-Express.

Procesor AMD Ryzen 4000

Dzięki tej informacji wiemy już dlaczego producenci notebooków z najnowszymi układami mobilnymi Ryzen 4000H oraz 4000U nie łączyli ich z wysokowydajnymi kartami graficznymi.

Okazuje się, że układy z rodziny Renoir FP6 posiadają jedynie PCIe 3.0 z łączem x8 lub x4. Samo w sobie nie powinno to sprawiać kłopotu, ale w układach graficznych dla komputerów przenośnych, w których liczy się każdy wzrost wydajności jest to już spory problem.

W przypadku komputerów przenośnych różnica pomiędzy wykorzystaniem różnych połączeń PCIe z taką samą kartą graficzną jest widoczna i może wpływać na wydajność systemu.

Portal AnandTech jako pierwszy zauważył, że nowe procesory Renoir AM4 (Ryzen 4000G) również posiadają ograniczenie do maksymalnie 8 linii PCIe. Powód tej decyzji jest dosyć prosty. AMD uważa najnowsze procesory za układy APU, które nie potrzebują dodatkowych układów graficznych. Czerwoni projektowali je jako energooszczędne procesory dla systemów wbudowanych, a sam rdzeń Renoir projektowany był pod kątem ultramobilnych komputerów przenośnych, które nie są łączone z wysokowydajnymi procesorami graficznymi.

Schemat blokowy platformy Renoir FP6 Źródło: videocardz.com

Igor Wallosek twierdzi, że właśnie z powodu ograniczenia PCIe do 8 linii, firma AMD nie wprowadza na rynek wydajnych kart graficznych do laptopów. Na początku roku zaprezentowano co prawda układy RX5600M oraz RX5700M, ale do tej pory jedynie Dell i Alienware oferują je do swoich komputer jako opcja.

Dodatkowo Wallosek informuje, że również nadchodzące procesory Cezanne zaoferują PCIe 3.0 x8.

