AMD Ryzen 5 5600G - gdzie kupić procesor? Kompletna lista sklepów [aktualizacja 11.11.2021]

Zastanawiasz się gdzie kupić najnowszy procesor AMD? Przygotowaliśmy dla was zestawienie prezentujące w których sklepach i w jakiej cenie dostępny jest Ryzen 5 5600G.

AMD Ryzen 5 5600G to procesor desktopowy, który oferuje 6 rdzeni i obsługuje 12 wątków. Zegar bazowy wynosi 3,9 GHz, a w trybie boost osiąga nawet 4,4 GHz. Procesor zbudowany w oparciu o architekturę ZEN 3 posiada 16 MB pamięci cache L3, czyli o połowę mniej od modelu Ryzen 5 5600X. TDP układu wynosi 65 W, a na pokładzie znajduje się również zintegrowany układ graficzny (iGPU) Radeon Vega posiadających 7 rdzeni CU (448 procesorów jednostek cieniujących ) pracujący z zegarem 1,9 GHz. Układ powstał przy współpracy z TSMC w procesie 7nm FinFET. Procesor jest w pełni odblokowany, co umożliwia jego podkręcanie oraz zmianę ustawień pamięci RAM. Biorąc pod uwagę wydajność jednostki oraz zintegrowaną kartę graficzną, jest to idealna propozycja do wydajnych komputerów biurowych oraz urządzeń dla graczy, budowanych z myślą o przeczekaniu trudnego okresu niskiej dostępności dedykowanych układów.

Gdzie i za ile można nabyć ten procesor w Polsce?

13 października znajdziemy go w następujących sklepach:

https://www.proshop.pl/ 1249 zł cena bez zmian

https://www.amazon.de/ niedostępny

https://bitcomputer.pl/ 1325 zł taniej o -30,00

https://www.euro.com.pl/ 1299 zł cena bez zmian

https://www.oleole.pl/ 1299 zł cena bez zmian

https://proline.pl/ 1275 zł cena bez zmian

https://www.sferis.pl/ niedostępny

https://www.komputronik.pl/ 1349 zł cena bez zmian

https://www.x-kom.pl/p/ 1349 zł drożej o 50,00

https://www.al.to/p/ 1349 zł drożej o 50,00

https://www.morele.net/ 1319 zł drożej o 30,00

https://www.mediaexpert.pl/ 1299 zł cena bez zmian

https://www.electro.pl/ 1299 zł cena bez zmian

https://www.avans.pl/ 1299 zł cena bez zmian

https://www.zadowolenie.pl/ niedostępny

https://www.alsen.pl niedostępny

https://mediamarkt.pl/ niedostępny

https://www.conrad.pl/ niedostępny

https://www.amazon.pl niedostępny

https://www.virtualeye.pl/ niedostępny

