AMD Ryzen 5000 APU już sprzedane na eBayu

Sprzedawca pokazuje możliwości nowych jednostek na przykładzie gier Battlefield 4 and Battlefield V. Co na to samo AMD?

Mamy ciekawy miesiąc - najpierw procesory Intel Rocket Lake-S pojawiły się w sprzedaży na trzy tygodnie przed oficjalną premierą, a teraz ta sama historia, ale z jednostkami AMD Ryzen 5000. Sprzedawcą na eBayu jest użytkownik Hugo, który w celu promocji swojej oferty nagrał krótki materiał wideo. Pokazuje na nim rozgrywkę w wymienionych grach. Używa do tego Ryzen 3 5300G APU, a dla udowodnienia, że mówi o nowych układach, pokazuje również BIOS oraz używa CPU-Z do identyfikacji podzespołów. Potem uruchamia kilka benchmarków w trakcie samej rozgrywki.

Jak widać na przeprowadzonych przez Hugo testach, Battlefield 4 działa płynnie - przy ustawieniach wysokich jest to 47 fps przy 1080p. W Battlefield V osiągnął 29 fps przy takich samych ustawieniach. Oczywiście nie są to żadne rekordy świata, ale po prostu niezłe i dla osób, które chcą odświeżyć swoje komputery jest to dobra alternatywa. Niestety, od pana Hugo już kupić Ryzenów nie można - sprzedał wszystkie pięć, a nabywcy zapłacili 177 dolarów za sztukę (czyli ok. 680 zł).

Pozostaje pytanie - czy to legalne? Prawdopodobnie jednostki te były samplami dostarczonymi firmom partnerskim AMD. Wszystkie takie modele są ponumerowane i jeśli AMD uda się zdobyć choćby jeden z nich, będzie wiadomo, skąd trafiły do rąk sprzedawcy. W historii były już takie przypadki - jeden z redaktorów Gizmodo wszedł w posiadanie iPhone 4 sporo przed premiera rynkową. Odwiedziła go policja, a on musiał odpowiadac przed sądem za kradzież. Czy i tutaj sprzedawca zostanie namierzony i osądzony? Nie sądzę, aby AMD odpuściło, więc wszystko możliwe.

Źródło: PC World