AMD Ryzen 6000 - data premiery, ceny, specyfikacja techniczna [13.01.2022]

AMD oficjalnie ujawniło procesory Ryzen 6000 do laptopów na targach CES 2022, ale na nowe procesory do komputerów stacjonarnych będziemy musieli poczekać do serii Ryzen 7000.

AMD w ostatnich latach jest na misji. Dzięki serii udanych premier, firma przeszła drogę od względnego outsidera do głównego rywala Intela w świecie procesorów.

Seria Ryzen 5000 była przełomowym momentem dla AMD, udowadniając, że jest w stanie utrzymać się na rynku procesorów o wysokiej stawce. Dotyczyło to zarówno układów dla komputerów stacjonarnych, jak i laptopów, ale firma skupia się na tych drugich w serii Ryzen 6000.

Na targach CES 2022 firma AMD ogłosiła wiele nowych procesorów mobilnych, zaprojektowanych do zasilania następnej generacji laptopów i innych urządzeń przenośnych. Wygląda na to, że będą one szły łeb w łeb z procesorami 12 generacji Alder Lake, które Intel zapowiedział tego samego dnia.

Oto wszystko, co trzeba wiedzieć o serii Ryzen 6000, w tym kiedy możemy spodziewać się kolejnych procesorów AMD dla komputerów stacjonarnych.

AMD Ryzen 6000 - data premiery

Firma AMD oficjalnie zapowiedziała serię Ryzen 6000 podczas swojego głównego punktu w przedstawieniu na targach CES 4 stycznia 2022 roku. Łącznie jest to 13 nowych procesorów mobilnych, skupiających się zarówno na maszynach high-endowych, jak i cienkich i lekkich laptopach.

Pierwsze urządzenia napędzane przez Ryzen 6000 mają się ukazać w lutym, choć bardziej prawdopodobna jest dalsza część tego roku, a niektóre nawet w 2023 roku. W skład serii Ryzen 6000 nie wejdą jednak żadne układy dla komputerów stacjonarnych. Będą one zarezerwowane dla serii Ryzen 7000, nad którą AMD potwierdziło, że jest w trakcie opracowywania przed premierą w drugiej połowie 2022 roku.

AMD Ryzen 6000 - cena

Procesory z serii Ryzen 6000 są przeznaczone do wbudowania w laptopy i inny sprzęt. Nie będą dostępne do kupienia jako samodzielne komponenty, przez co cena każdego procesora nie będzie miała znaczenia. Zapłacisz za każde urządzenie jako całość, a całkowita cena zależy od szeregu różnych czynników.

Jakie urządzenia będą zasilane przez procesory AMD Ryzen serii 6000?

W przypadku mobilnych procesorów Ryzen 5000 powstało ponad 150 projektów, ale AMD twierdzi, że w przypadku ich następcy pracuje nad 200.

Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo i Razer potwierdzają, że będą wydawać urządzenia z procesorami Ryzen 6000, a niektóre z nich zostały nawet zapowiedziane na CES 2022. Będziemy aktualizować ten artykuł, gdy więcej urządzeń zostanie ujawnionych.

AMD Ryzen 6000 - specyfikacje i funkcje

Pomimo ograniczenia do procesorów mobilnych, istnieje w sumie 13 różnych procesorów Ryzen 6000 do wyboru. Kilka cech jest spójnych dla wszystkich z nich, w tym nowy proces technologiczny 6 nm i poprawiona architektura Zen 3+.

Seria Ryzen 6000 obsługuje Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2, a także USB 4 - AMD twierdzi, że może ono osiągnąć prędkość do 40 Gbps, co wystarczy do przesłania filmu 4K w mniej niż 7 sekund. Otrzymasz także wsparcie dla PCIe Gen 4, DDR5 i HDMI 2.1.

Nowa architektura graficzna AMD RDNA 2 jest obsługiwana przez serię Ryzen 6000, co oznacza, że będzie ona współpracować z takimi procesorami graficznymi jak nowy Radeon RX 6500 XT.

Po raz kolejny, linia jest podzielona na dwie odrębne kategorie:

Seria H - skupia się na high-endowych grach i tworzeniu treści.

- skupia się na high-endowych grach i tworzeniu treści. Seria U - jest skierowana do cienkich i lekkich urządzeń.

AMD nie zastosowało hybrydowej konstrukcji, którą można znaleźć w procesorach Intel Alder Lake, ale oczekuje się, że będzie ona wyróżniać się zarówno pod względem wydajności, jak i efektywności energetycznej. Firma twierdzi, że Ryzen 6000 jest w stanie wytrzymać do 24 godzin pracy na baterii, ale będzie to w dużej mierze zależało od innego sprzętu, z którym zostanie połączony.

Nic dziwnego, że AMD opisuje Ryzen 9 6980HX w najwyższej specyfikacji jako "najlepszy na świecie procesor do notebooków". Podczas głównego wydarzenia nie było bezpośrednich porównań z konkurencją, ale - według PCMark 10 i Cinebench R23 - oferuje on 28% wzrost wydajności w stosunku do serii Ryzen 5000 w zakresie produktywności i wydajności wielowątkowej.

Seria Ryzen 6000 stawia także na bezpieczeństwo, stając się pierwszymi procesorami obsługującymi układ Pluton firmy Microsoft. Umożliwia to korzystanie z zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa systemu Windows 11, które w przeciwnym razie byłyby niedostępne.

AKTUALIZACJA 13.01.2022

Oto podsumowanie wszystkich 13 zapowiedzianych do tej pory procesorów Ryzen 6000:

Name Cores/threads Max clock speed L3 cache TDP Ryzen 9 6980HX 8C/16T 5.0GHz 20MB 45W+ Ryzen 9 6980HS 8C/16T 5.0GHz 20MB 35W Ryzen 9 6900HX 8C/16T 4.9GHz 20MB 45W+ Ryzen 9 6900HS 8C/16T 4.9GHz 20MB 35W Ryzen 7 6800H 8C/16T 4.7GHz 20MB 45W Ryzen 7 6800HS 8C/16T 4.7GHz 20MB 35W Ryzen 5 6600H 6C/12T 4.5GHz 19MB 45W Ryzen 5 6600HS 6C/12T 4.5GHz 19MB 35W Ryzen 7 6800U 8C/16T 4.7GHz 20MB 15-28W Ryzen 5 6600U 6C/12T 4.5GHz 19MB 15-28W Ryzen 7 5825U 8C/16T 4.5GHz 20MB 15W Ryzen 5 5625U 6C/12T 4.3GHz 19MB 15W Ryzen 3 5425U 4C/8T 4.1GHz 10MB 15W

Będziemy aktualizować ten artykuł, gdy ujawnione zostaną kolejne informacje. W międzyczasie czekamy również na serię Ryzen 7000, która, jak potwierdziło AMD, będzie wykorzystywać architekturę Zen 4.