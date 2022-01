AMD Ryzen 6000 - data premiery, ceny, specyfikacja techniczna [21.01.2022]

AMD oficjalnie ujawniło procesory Ryzen 6000 do laptopów na targach CES 2022, ale na nowe procesory do komputerów stacjonarnych będziemy musieli poczekać do serii Ryzen 7000.

AMD w ostatnich latach jest na misji. Dzięki serii udanych premier, firma przeszła drogę od względnego outsidera do głównego rywala Intela w świecie procesorów.

Seria Ryzen 5000 była przełomowym momentem dla AMD, udowadniając, że jest w stanie utrzymać się na rynku procesorów o wysokiej stawce. Dotyczyło to zarówno układów dla komputerów stacjonarnych, jak i laptopów, ale firma skupia się na tych drugich w serii Ryzen 6000.

Na targach CES 2022 firma AMD ogłosiła wiele nowych procesorów mobilnych, zaprojektowanych do zasilania następnej generacji laptopów i innych urządzeń przenośnych. Wygląda na to, że będą one szły łeb w łeb z procesorami 12 generacji Alder Lake, które Intel zapowiedział tego samego dnia.

Oto wszystko, co trzeba wiedzieć o serii Ryzen 6000, w tym kiedy możemy spodziewać się kolejnych procesorów AMD dla komputerów stacjonarnych.

AMD Ryzen 6000 - data premiery

Firma AMD oficjalnie zapowiedziała serię Ryzen 6000 podczas swojego głównego punktu w przedstawieniu na targach CES 4 stycznia 2022 roku. Łącznie jest to 13 nowych procesorów mobilnych, skupiających się zarówno na maszynach high-endowych, jak i cienkich i lekkich laptopach.

Pierwsze urządzenia napędzane przez Ryzen 6000 mają się ukazać w lutym, choć bardziej prawdopodobna jest dalsza część tego roku, a niektóre nawet w 2023 roku. W skład serii Ryzen 6000 nie wejdą jednak żadne układy dla komputerów stacjonarnych. Będą one zarezerwowane dla serii Ryzen 7000, nad którą AMD potwierdziło, że jest w trakcie opracowywania przed premierą w drugiej połowie 2022 roku.

AMD Ryzen 6000 - cena

Procesory z serii Ryzen 6000 są przeznaczone do wbudowania w laptopy i inny sprzęt. Nie będą dostępne do kupienia jako samodzielne komponenty, przez co cena każdego procesora nie będzie miała znaczenia. Zapłacisz za każde urządzenie jako całość, a całkowita cena zależy od szeregu różnych czynników.

Jakie urządzenia będą zasilane przez procesory AMD Ryzen serii 6000?

W przypadku mobilnych procesorów Ryzen 5000 powstało ponad 150 projektów, ale AMD twierdzi, że w przypadku ich następcy pracuje nad 200.

Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo i Razer potwierdzają, że będą wydawać urządzenia z procesorami Ryzen 6000, a niektóre z nich zostały nawet zapowiedziane na CES 2022. Będziemy aktualizować ten artykuł, gdy więcej urządzeń zostanie ujawnionych.

AMD Ryzen 6000 - specyfikacje i funkcje

Pomimo ograniczenia do procesorów mobilnych, istnieje w sumie 13 różnych procesorów Ryzen 6000 do wyboru. Kilka cech jest spójnych dla wszystkich z nich, w tym nowy proces technologiczny 6 nm i poprawiona architektura Zen 3+.

Seria Ryzen 6000 obsługuje Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2, a także USB 4 - AMD twierdzi, że może ono osiągnąć prędkość do 40 Gbps, co wystarczy do przesłania filmu 4K w mniej niż 7 sekund. Otrzymasz także wsparcie dla PCIe Gen 4, DDR5 i HDMI 2.1.

Nowa architektura graficzna AMD RDNA 2 jest obsługiwana przez serię Ryzen 6000, co oznacza, że będzie ona współpracować z takimi procesorami graficznymi jak nowy Radeon RX 6500 XT.



Po raz kolejny, linia jest podzielona na dwie odrębne kategorie:

Seria H - skupia się na high-endowych grach i tworzeniu treści.

- skupia się na high-endowych grach i tworzeniu treści. Seria U - jest skierowana do cienkich i lekkich urządzeń.

AMD nie zastosowało hybrydowej konstrukcji, którą można znaleźć w procesorach Intel Alder Lake, ale oczekuje się, że będzie ona wyróżniać się zarówno pod względem wydajności, jak i efektywności energetycznej. Firma twierdzi, że Ryzen 6000 jest w stanie wytrzymać do 24 godzin pracy na baterii, ale będzie to w dużej mierze zależało od innego sprzętu, z którym zostanie połączony.

Nic dziwnego, że AMD opisuje Ryzen 9 6980HX w najwyższej specyfikacji jako "najlepszy na świecie procesor do notebooków". Podczas głównego wydarzenia nie było bezpośrednich porównań z konkurencją, ale - według PCMark 10 i Cinebench R23 - oferuje on 28% wzrost wydajności w stosunku do serii Ryzen 5000 w zakresie produktywności i wydajności wielowątkowej.

Seria Ryzen 6000 stawia także na bezpieczeństwo, stając się pierwszymi procesorami obsługującymi układ Pluton firmy Microsoft. Umożliwia to korzystanie z zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa systemu Windows 11, które w przeciwnym razie byłyby niedostępne.

AKTUALIZACJA 13.01.2022

Oto podsumowanie wszystkich 13 zapowiedzianych do tej pory procesorów Ryzen 6000:

Name Cores/threads Max clock speed L3 cache TDP Ryzen 9 6980HX 8C/16T 5.0GHz 20MB 45W+ Ryzen 9 6980HS 8C/16T 5.0GHz 20MB 35W Ryzen 9 6900HX 8C/16T 4.9GHz 20MB 45W+ Ryzen 9 6900HS 8C/16T 4.9GHz 20MB 35W Ryzen 7 6800H 8C/16T 4.7GHz 20MB 45W Ryzen 7 6800HS 8C/16T 4.7GHz 20MB 35W Ryzen 5 6600H 6C/12T 4.5GHz 19MB 45W Ryzen 5 6600HS 6C/12T 4.5GHz 19MB 35W Ryzen 7 6800U 8C/16T 4.7GHz 20MB 15-28W Ryzen 5 6600U 6C/12T 4.5GHz 19MB 15-28W Ryzen 7 5825U 8C/16T 4.5GHz 20MB 15W Ryzen 5 5625U 6C/12T 4.3GHz 19MB 15W Ryzen 3 5425U 4C/8T 4.1GHz 10MB 15W

AKTUALIZACJA 21.01.2022

Pracownik AMD ujawnił powody słabej wydajności RX 6500 XT

Karta graficzna Radeon RX 6500 XT nie cieszy się pozytywnym opiniami ze strony recenzentów. Kilka powodów tak fatalnych wyników ujawnił John Bridgman, jeden z pracowników firmy AMD. Bridgman przyznaje, że karta ta była opracowywana z myślą o laptopach z procesorami AMD Ryzen 6000, które obsługują interfejs PCIe 4.0, a także posiadają własne narzędzia do kodowania wideo. To powiedziawszy, można śmiało założyć, że brak obsługi AV1 oraz gorsza wydajność na PCIe 3.0 nie były żadnym problemem.

Jak się jednak okazuje, Radeon RX 6500 XT jest modelem dedykowanym, a braki w jego specyfikacji nie zostały uzupełnione. Z drugiej, serwis Tom's Hardware sugeruje, że ograniczona specyfikacja tej karty - 4 GB pamięci VRAM na 64-bitowej szynie - to w pełni zamierzona decyzja, która miała być pstryczkiem w nos dla górników kryptowalut.

Będziemy aktualizować ten artykuł, gdy ujawnione zostaną kolejne informacje. W międzyczasie czekamy również na serię Ryzen 7000, która, jak potwierdziło AMD, będzie wykorzystywać architekturę Zen 4.