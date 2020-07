AMD Ryzen 7 4700G "Renoir AM4" APU podkręcony do 4,765 GHz

Nowe procesory APU AMD są już tuż za rogiem. W miarę zbliżania się ich zapowiedzi, overclockerzy mający dostęp do wczesnych próbek, podzielili się pierwszymi syntetycznymi wynikami benchmarków.

Nowe procesory APU AMD dla platformy AM4, oparte na technologii Renoir, powinny zostać za niedługo zaprezentowane. W miarę zbliżania się do tej zapowiedzi, overclockerzy, którzy mają dostęp do wczesnych próbek, dzielili się już pierwszymi syntetycznymi wynikami benchmarków w różnych miejscach. APU Ryzen 7 4700G, którego wyniki podkręcania zostały nam udostępnione przez overclockerów, osiąga w trybie boost 4,4 GHz. Jest to procesor 8 rdzeniowy i 16 wątkowy, co stanowi kolejny kamień milowy na drodze rozwoju wysokowydajnych procesorów APU AMD dla komputerów stacjonarnych.

Do tej pory firma AMD wypuściła na rynek układy APU oparte na technologii Renoir jedynie dla laptopów, które są ograniczone przez limity mocy sięgające 45 W lub 15 W. W komputerach stacjonarnych, 65 W TDP nie tylko daje większe możliwości w uzyskaniu wyższych zegarów, ale odblokowuje również dalsze podkręcanie.

Procesor Ryzen 7 4700G udało się podkręcić do 4,765 GHz, co dało wzrost o 7,2% w stosunku do zegara w trybie boost, wynoszącego 4,4 GHz. ITCooker, którym to udało się tego dokonać, pochwalili się swoim osiągnięciem zamieszczając zdjęcie w popularnym serwisie społecznościowym.

ITCooker- zdjęcie zamieszczone na Facebooku

Przedstawiony wynik można też znaleźć na stronie valid.x86.fr, gdzie znajdziemy więcej informacji na temat platformy testowej.

Informacje przedstawione na stronie potwierdzają, że APU jest oparte na krzemie Renoir i posiada 65 W TDP. Próbka została przetestowana na wysokiej klasy płycie głównej ASRock B550 Taichi, która miała niedawno swoją premierę.

