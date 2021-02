AMD Ryzen 7 5700G niespodziewanie pojawia się eBay

Chociaż AMD nawet nie potwierdziło oficjalnie pojawienia się APU Cezanne na rynku desktopów, ktoś zdobył egzemplarz inżynierski i wystawił go do sprzedaży na platformie eBay.

Wygląda na to, że AMD musi lepiej pilnować swoich pracowników. Pojawienie się na platformie eBay takiego egzemplarza świadczy o tym, że ktoś go po prostu wyniósł z laboratoriów producenta. Kto? Sprzedawcą jest użytkownik podpisujący się jako hugohk, zaś jako miejsce jego lokalizacji oznaczony został Hong Kong. Jego cena za procesor AMD Ryzen 7 5700G APU wynosi 499 dolarów, czyli ok. 1855 złotych. Procesor jest oznaczony takim samym kodem OPN, jak egzemplarz 5700G, który wyciekł dokładnie miesiąc wcześniej, czyli 100-000000263-30. Sprzedawca w opisie przedmiotu umieścił informację, że współpracuje on ze sterownikami dla zintegrowanych kart Radeon Vega. Pokazał także zrzut ekranu z programów CPU-Z oraz Cinebench, dzięki czemu mamy okazję dowiedzieć się więcej o jego konstrukcji i wydajności.

Osiem rdzeni, szesnaście wątków i taktowanie 4,7 GHz pozwoliły mu zająć drugie miejsce w teście jednego rdzenia Cinebench, a wyprzedza go czterordzeniowy, 11. generacji Intel Core i7-1165G7. Czyli wciąż Intel na czele, choć AMD jest blisko czołowego miejsca.

Architektura Cezanne pojawiła się wcześniej w tym miesiącu w laptopach gamingowych korzystających z rodzin procesorów Ryzen 5000U oraz 5000H. APU jest oparte na Zen 3 i według oficjalnych danych maksymalnie taktowanie ma wynosić 4,45 GHz - a wyniki testów pokazane przez hugohk mają ten parametr znacznie większy. Może to świadczyć albo o podkręceniu procesora, albo o tym, że egzemplarz testowy jest mocniejszy niż będą finalne, przeznaczone na rynek urządzeń przenośnych.

Źródło: VideoCardz