AMD Ryzen 7 5700U - poznaliśmy specyfikację i wydajność

Wszystko wskazuje na to, że dane pierwszego procesora AMD z rodziny Cezanne CPU, czyli pierwszego z serii Ryzen 5000, zostały znalezione w bazie popularnego benchmarka Ashes of the Singularity.

Jeden z użytkowników Twittera TUM_APISAK zaprezentował dane na temat procesora z rodziny Cezanne CPU, pierwszego procesora AMD z serii Ryzen 5000.

AMD Cezanne to następca serii Renoir. Do tej pory nie było żadnych przecieków dotyczących tego produktu, ale powinien on zapewnić wyższe częstotliwości taktowania zarówno dla obciążeń obliczeniowych (CPU), jak i graficznych (GPU).

Ósmego października AMD ma zamiar ogłosić wersję deskopową Zen3 o nazwie kodowej Vermeer. Plotka głosi, że producent wypuści serię 5000 w odstępach czasowych, aby rozróżnić wersją mobilną i stacjonarną, gdyż premiery obu procesorów oddalone są od siebie o kilka miesięcy. Jeśli będą one wyprodukowane w tej samej architekturze, to powinno to ułatwić ich odbiór przez konsumentów.

My AMD roadmap is confirmed by others again???????????????? pic.twitter.com/iyXfXt3glk — MebiuW (@MebiuW) September 23, 2020

Dane techniczne, którym możemy się przyjrzeć na screenie, wskazują na szokująco bardzo niski wynik. Być może jest to związane z 15-watową naturą procesora Ryzen serii U lub zza wczesnym testem. Posiada on 8 rdzeni oraz 16 wątków, tak samo jak Ryzen 7 4800U. Wygląda również na to, że taktowanie nie jest raportowane przez oprogramowanie.

