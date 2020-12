AMD Ryzen 7 5800H miażdży konkurencję - układy Comet Lake-H w tyle

Po udanym debiucie desktopowych układów z serii Ryzen 5000 nadszedł czas na wersje dla wydajnych komputerów przenośnych. Nowe benchmarki nie pozostawiają złudzeń - AMD odrobiło straty ze sporą nawiązką.

Do sieci trafiły właśnie najnowsze benchmarki procesora AMD Ryzen 7 5800H. Wynika z nich, że układ jest nawet o 35% wydajniejszy od swojego bezpośredniego poprzednika - modelu Ryzen 7 4800H (sprawdź nasz test laptopa z procesorem Ryzen 4000).

Laptop z procesorem AMD Ryzen

Dzięki @TUM_APISAK wiemy już jak wygląda wydajność Ryzena 7 5800H. Możemy ją porównać również do starszego Ryzen'a oraz konkurencyjnych układów z rodziny Comet Lake-H.

Jeżeli najnowszy przeciek okaże się prawdziwy to na rynku komputerów przenośnych dla graczy oraz mobilnych stacji roboczych zrobi się naprawdę ciekawie. Ryzen 7 5800H będzie ogromną konkurencją dla debiutujących na początku przyszłego roku procesorów Intel Tiger Lake-H.

Do bazy Geekbench'a 5 trafił wynik zarejestrowany przez Acera Nitro AN515-45. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że urządzenie wyposażono w najnowszy procesor Ryzen 7 5800H. Układ oferuje osiem rdzeni oraz szesnaście wątków. Bazowa częstotliwość taktowania zegara to 3,2 GHz. W trybie turbo procesor osiągnie maksymalnie 4,45 GHz.

AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics

8 Cores, 16 Threads

AuthenticAMD Family 25 Model 80 Stepping 0

Base Frequency 3.20 GHz

Maximum Frequency4.44 GHz



Acer Nitro AN515-45



Geekbench 5 Score

1475 - 7630https://t.co/80NedgLjbj pic.twitter.com/Cjw3YT2QNP — APISAK (@TUM_APISAK) December 16, 2020

W teście jednowątkowym procesor osiągnął 1475 punktów. Wyniki z testu wielowątkowego to aż 7630 punktów. Oznacza to, że w operacjach jednowątkowych nowy Ryzen jest o około 35% wydajniejszy od swojego poprzednika. Dodatkowo dzięki wysokim częstotliwością taktowania mobilny Ryzen jest w stanie pokonać desktopowe modele Intel Core 10 generacji. Oznacza to, że Intel może mieć spory problem, aby procesory z rodziny Tiger Lake-H były w stanie pokonać debiutującego Ryzena 7 5800H.

Co ciekawe pomimo wysokiej wydajności procesor AMD Ryzen 7 5800H cechuje się TDP na poziomie zaledwie 35 W.

Układy z rodziny Ryzen 5000 dla komputerów przenośnych zostaną zaprezentowane podczas CES 2021. Jeżeli zamierzasz wymienić swojego laptopa na nowego to zdecydowanie warto zaczekać na premierę nowych procesorów mobilnych od Intela oraz AMD. Zapewnią one spory skok wydajnościowy w porównaniu do dostępnych obecnie jednostek.

Źródło: techradar.com