AMD Ryzen 7 5800X3D już w sklepach - krótki opis możliwości

Nowy procesor AMD Ryzen 7 5800X3D dobrze sobie radzi w grach. Gorzej w innych zastosowaniach.

W dniu 20 kwietnia w sprzedaży pojawił się procesor AMD Ryzen 7 5800X3D z obiecującą technologią V-Cache. Układ ten nieco różni się od innych Ryzenów 5000, ponieważ wykazuje dużą sprawność w niektórych zastosowaniach, a w innych jest słabszy. Przed oficjalną premierą ukazało się kilka niezależnych testów urządzenia, z których zgromadziliśmy główne wnioski. Dzięki temu podejmiesz decyzję, czy Ryzen 7 5800X3D odpowiada Twoim potrzebom.

Z testów wynika, że procesor ten został stworzony przede wszystkim do gier. W tej dziedzinie Ryzen 7 dobrze wypada w porównianiu z Intelem Core i9-12900K. Zdarzają się jednak tytuły, w których Ryzen wypada słabo. Na pewno można powiedzieć o 5800X3D to, że jest najszybszy ze wszystkich procesorów AMD z serii 5000. Wygrywa z nimi w rozdzielczości 1080p High lub Ultra. Ta przewaga nad Ryzenem 7 5800X to w przypadku niektórych gier aż 44%. Najczęściej jest to 22-28%, a przy rozdzielczości 1440p średnio 11%.

Można powiedzieć, że Ryzen 7 5800X3D z Intelem Core i9-12900K idzie w grach „łeb w łeb”, chociaż nie wynika z tego, że oba procesory mają taką samą wydajność. Ta zależy od rodzaju gry i innych parametrów. Ryzen pokonuje Intela w niektórych grach i w rozdzielczości 1080p o 5%, a w innych 12900K wygrywa o 7%. Podobnie to wygląda w rozdzielczości 1440p. Kiedy znaczenie ma pamięć DDR5, Intel czasami zyskuje przewagę powyżej 10%. Tak zróżnicowane wyniki testów nie pomogą graczom w wyborze konkretnego produktu. Dlatego dobrze jest kupować CPU według wyników benchmarków w swojej ulubionej grze. Być może warto będzie pozostać przy gnieździe AM4 i pamięciach DDR4?

W czym AMD Ryzen 7 jest wyraźnie słabszy od Intela?

Ryzen 7 5800X3D ma gorsze osiągi od Intela Core i9-12900K w kodowaniu oraz renderowaniu. Podobnie jest w porównaniu z modelem 5800X. Również w obróbce grafiki rastrowej jest słabszy od swojego starszego (i tańszego) kuzyna, nie mówiąc już o 12900K. Core i9-12900K (16 rdzeni, 24 wątki) „zmiata z planszy” Ryzena 7 5800X3D (8 rdzeni, 16 wątków) jeżeli chodzi o zadania wielowątkowe. Także Ryzen 9 5900X (12 rdzeni, 24 wątki) jest tu wyraźnie lepszy. Intel wygrywa nawet o 39%, a 5900X o 25%. Nawet standardowy 5800X jest lepszy od 5800X3D o 5-6%. Osiągi jednordzeniowe 5800X3D również nie zachwycają.

W nowym Ryzenie 7 5800X3D AMD zrezygnował z ważnej przewagi nad Intelem, mianowicie z możliwości podkręcania każdego procesora. W przypadku 5800X3D w UEFI płyty głównej nie podniesiemy napięcia ani częstotliwości, ponieważ pamięć 3D V-Cache musi mieć stały limit napięcia. Zostało to potwierdzone przez dyrektora ds. marketingu technicznego AMD Roberta Hallocka.

Ceny Ryzena 7 5800X3D vs. Ryzen 9 i Intel Core i9

Cena nowego Ryzena 7 również zmusza do zastanowienia. Procesor 5800X3D jest sporo tańszy od Intela Core i9-12900K (o około 100 USD - 420 zł), ale droższy o 50 USD od Ryzena 9 5900X (obecna cena w sklepach - poniżej 400 USD - 1680 zł). Sugerowana cena Ryzena 7 5800X3D to 450 USD (około 1900 zł). Oznacza to, że jest ona wyższa o ponad 100 USD od detalicznej ceny 5800X (Amazon – 340 USD - 1420 zł). Z tych porównań wynika, że 5800X3D to produkt dla klientów, którzy zdecydowani są zapłacić za sprawność CPU w określonych grach.

Wygląda na to, że Ryzen 7 5800X3D to konstrukcja niszowa, przeznaczona dla osób niegotowych na wydatek o 100 USD wyższy od ceny Core i9-12900K, jednak poszukujących jak najwyższej wydajności w grach. Tacy klienci mogą wybrać 5800X3D zamiast trochę tańszego, ale słabszego w grach Core i7-12700K. Drugą grupą kupującą Ryzena 7 5800X3D będą posiadacze starszych platform dla procesorów Ryzen. Dzięki nowemu produktowi AMD będą oni mogli zrobić „boost” systemu, jeżeli tylko posiadają gniazdo AM4.

Źródło: PC World