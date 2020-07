AMD Ryzen 7 Extreme - ekstremalny procesor do laptopów z 8 rdzeniami

AMD szykuje się do prezentacji nowych układów. Wśród nich znalazło się miejsce dla flagowego procesora Ryzen 7 Extreme Edition.

AMD Ryzen 7 Extreme to nowy procesor, który faktycznie może pojawić się w gamie modelowej układów Ryzen, ale z pewnością będzie to inny chip, niż zakładaliśmy.

AMD Ryzen Extreme Źródło: videocardz.com

Wróćmy na chwilę do maja 2020 roku, kiedy to APISAK zauważył i przedstawił informacje o niezaprezentowanych układach AMD Ryzen 4900U oraz Ryzen 7 Extreme. Myśleliśmy wtedy, że drugi z procesorów to wysokowydajny układ przeznaczony do komputerów stacjonarnych. Otóż nic bardziej mylnego - Ryzen 7 Extreme to procesor z rodziny U charakteryzujący się TDP na poziomie 15 W.

Procesor o nazwie Ryzen 7 Extreme wyposażono w 8 rdzeni oraz 16 wątków. Jest to układ oparty na architekturze Renoir. Bazowa częstotliwość taktowania wynosi 1,8 GHz, a w razie potrzeby, dzięki trybowi Turbo może wzrosnąć do 4,2 GHz.

Pierwszym laptopem, który został wyposażony w niezaprezentowany jeszcze układ jest NEC LAVIE N15. To mało znana konstrukcja, którą da się skonfigurować także z procesorami Intel Comet Lake U.

LAVIE 15 z procesorem AMD Ryzen Extreme Edition Źródło: videocardz.com

W chwili obecnej nie wiemy jeszcze, jakie są różnice pomiędzy układami AMD Ryzen 7 4800U, a Ryzen Extreme Edition, ponieważ żaden z producentów nie udostępnił jeszcze laptopa z nowym procesorem do testów. Specyfikacja techniczna obu układów wygląda niemalże identycznie.

Możliwe, że Ryzen 7 Extreme Edition będzie układem zarezerwowanym dla wybranych komputerów i pojawi się jedynie na wybranych rynkach. NEC LAVIE N15 pojawi się w sprzedaży tylko i wyłączenie w Japonii.

Interesuje Cię laptop z najnowszym procesorem od AMD? Zapoznaj się z naszą recenzją Acer'a Swift 3.

Sprawdź, ile kosztuje Acer Swift 3

Źródło: videocardz.com