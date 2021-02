AMD Ryzen 7 podkręcony do 4,8 GHz

Parę dni temu w sieci pojawił się ośmiordzeniowy Ryzen 5000 G, a dzisiaj powraca - podkręcony na 4,8 GHz. Jak wypada w testach na tle innych Ryzenów oraz rywali z rodziny Intel Core?

AMD Ryzen 7 PRO 5750G nie zadebiutował jeszcze na rynku, ale w rękach kilku osób znajdują się egzemplarze inżynierskie. Dzięki niemu możemy sprawdzić, jak prezentuje się procesor w praktyce, jednak należy mieć na uwadze, że finalny Ryzen może mieć nieco inne wyniki. Egzemplarze inżynierskie są rozsyłane przez AMD współpracownikom, a chociaż producent zastrzega, ze są one wyłącznie do użytku własnego, nie przeszkadza to niektórym osobom prezentować wyników testów jak ten, a nawet wystawiać je na eBayu.

Tym razem ktoś pobawił się w podkręcanie modelu - prawdopodobnie - Pro. Wariant ten korzysta z technologii szyfrowania TSME (Transparent Secure Memory Encryption), oferowanej przez BIOS. Wyniki testu procesora Ryzen 7 Pro 5750G zostały opublikowane w chińskiej sieci społecznościowej Baidu. Po podkręceniu miał on napięcie 1,47V, pojawiła się także informacja o osiągnięciu 4,9 GHz przy 1,5V, jednak wówczas zachowywał się niestabilnie. Przy 4,8 GHz osiągnięto w teście CPU-Z 660 punktów przy jednym rdzeniu oraz 6898 punktów przy wielu. Jest to wynik "typowy" dla Ryzen 5800X (osiem rdzeni, szesnaście wątków). Tak prezentuje się na tle innych procesorów:

Podsumowując: jest mocniejszy od Intel Core, ale słabszy od Ryzen 9. Z pewnością finalny produkt będzie mieć nieco lepsze parametry, wątpliwe jest jednak czy na tyle wysokie, aby do nich dociągnąć.

Źródło: VideoCardz