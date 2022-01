AMD Ryzen 7000 Zen 4 pierwszym układem dla AM5

Szefowa AMD, dr. Lisa Su, zdradziła w wywiadzie kilka interesujących szczegółów na temat procesorów Zen 4.

AMD Ryzen 7000 zalicza się do rodziny Raphael, która korzysta z rdzeni Zen 4. Będą one użyte zarówno do procesorów przeznaczonych dla desktopów, jak i serwerów - czyli EPYC Genoa. W przypadku edycji desktopowych można spodziewać się taktowania powyżej 5 GHz. Na targach CES 2022 pokazano demo Ryzena 7000 przy grze Halo Infinite - wszystkie rdzenie pracowały w częstotliwości 5 GHz. A to oznacza, że pojedynczy jest w stanie przebić barierę 5 GHz. Dr. Lisa Su potwierdziła, że procesory zostaną wykonane w procesie 5 nm.

Przeznaczony dla procesorów Zen 4 socket AM5 LGA 1718 będzie zawierać 1718 pinów w układzie LGA (Land Grid Array). Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na moc, pojawi się sześć różnych segmentów - flagowy układ ma mieć TDP na poziomie 170 W. Rekomendowane jest dla niego chłodzenie cieczą. Słabsze warianty to m.in. 120 W, 105 W, a nawet 45 W. Socket będzie różnić się od LGA 1700, a pojawi wraz z nim SAM (Socket Actuation Mechanism). Ogólnie wszystko zapowiada się bardzo dobrze i pozostaje tylko czekać na oficjalną datę premiery nowych procesorów AMD.

