AMD Ryzen 9 5900 i Ryzen 7 5800 dostępne z systemami Alienware

Aż cztery miesiące zajęło nowym procesorom pojawienie się u partnerów AMD. Jak na razie będą dostępne tylko z wybranymi zestawami dla graczy.

Przypomnę, że procesory zostały zaprezentowane 12 stycznia tego roku. AMD nie zdecydowało się wprowadzić ich do powszechnej sprzedaży, udostępniając je jak na razie kontrahentom. Oba układy z rodziny Ryzen 5000 są stworzone w architekturze Zen3 i pojawiły się właśnie na stronie Della jako elementy maszyny gamingowej Alienware Aurora Ryzen Editon R10. Edycja z Ryzen 7 jest 150 dolarów tańsza od wariantu z Ryzen 9 i kosztuje 1819,99 dolarów (czyli ponad 6,9 tys. złotych). W Polsce nie są jeszcze dostępne, w sklepach możemy znaleźć tylko edycję R9 z procesorami Intel Core i9.

A co wiemy o Ryzen 9 5900? Jest to procesor z dwunastoma rdzeniami, taktowanymi na 4,6 GHz w trybie boost, a podczas normalnej pracy - 3,0 GHz. Zapotrzebowanie na moc to 65 W. Co ciekawe, wariant Ryzen 9 5900X ma taktowanie podstawowe mniejsze o 700 Mhz, a w trybie turbo - mniej o 100 MHz. Pełna rodzina Ryzen 5000 to obecnie sześć procesorów udostępnionych producentom, jeden, o którym krążą plotki oraz trzy modele ze zintegrowanymi układami graficznymi, która mają pojawić się w ciągu kolejnych tygodni.

Źródło: VideoCardz