AMD Ryzen 9 5900X vs Intel Core i9-11900K: kto lepszy?

Serwis Tom's Hardware postanowił przeprowadzić pojedynek dwóch topowych obecnie procesorów. Zobacz wyniki i dowiedz się, w który lepiej zainwestować!

Spis treści

Procesory Ryzen 5000 okazały się lepsze od rodziny Comet Lake z zeszłego roku i pojawiły na czołowych miejscach testów, benchmarków oraz porównań. Intel odpowiedział w tym roku rodziną Rocket Lake, która wprowadziła na rynek architekturę Cypress Cove i miała stać się rywalem dla Zen3. Core i9-11900K, wykonany w procesie 14 nm, to bardzo mocna propozycja i próbuje zdetronizować Ryzen 9 5900X. Niestety - zarówno dla AMD, jak i użytkowników - tego Ryzena bardzo trudno nabyć, ponieważ występują poważne problemy z łańcuchem dostaw oraz produkcji. Intel z kolei nie ma tego problemu i dlatego może podbić rynek swoimi procesorami.

Jednak aby tak się stało, Core i9 musi okazać faktycznie lepsze od Ryzen 9. Nabywcy ostrożnie inwestują swoje pieniądze w sprzęt i sprawdzają w artykułach takich, jak ten, możliwości oferowane przez procesory. Redakcja Tom'S Hardware postanowiła znaleźć odpowiedź na pytanie: co lepsze - Core i9-11900K czy Ryzen 9 5900X? Oba procesory przetestowano na sześć sposobów.

Ryzen 9 5900X vs Intel Core i9-11900K - specyfikacje i możliwości

AMD Ryzen 9 5900X - 12 rdzeni, 24 wątki, taktowanie podstawowe 3,7 GHz, boost 4,8 GHz, TDP 105 W, brak zintegrowanego układu graficznego, L3 64 MB (2x32MB), cena: 3 599 zł

- 12 rdzeni, 24 wątki, taktowanie podstawowe 3,7 GHz, boost 4,8 GHz, TDP 105 W, brak zintegrowanego układu graficznego, L3 64 MB (2x32MB), cena: 3 599 zł Intel Core i9-11900K - 8 rdzeni, 16 wątków, taktowanie podstawowe 3,5 GHz, boost 5,3/4,8 GHz, TDP 125 W, układ graficzny UHD Graphics 750 Xe 32EU, L3 16 MB, cena: 2 699 zł

Większa liczba rdzeni nie oznacza automatycznie zwycięzcy. Choć ich ilość jest różna, wydajność jednego rdzenia zależy od zastosowanej architektury. Aczkolwiek Zen3 w większości zastosowań jest nieco szybsze. Kolejny ważny element to taktowanie rdzeni - Intel włożył do 11900K aż cztery technologie przyśpieszania, w tym Adaptive Boost Technology (ABT). Podczas korzystania z niej mocno wzrasta konsumpcja energii, podczas gdy AMD korzysta z Precision Boost 2. Technologia ta działa podobnie do ABT, jednak nie jest tak energożerna.

Oba procesory obsługują PCIe 4.0, jednak w przypadku układów Intela ten interfejs obsługuje tylko dyski M.2, a reszta urządzeń ma szybkość taką, jak przy korzystaniu z PCIe 3.0. Ryzen z kolei obsługuje w pełni PCIe 4.0. Tu punkt dla AMD, jednak Ryzen nie ma układu graficznego, podczas gdy Core i9 otrzymujemy z wbudowanym, więc kupując ten procesor, nie musisz rozglądać się za kartą graficzną. I tu punkt dla Intela.

Podsumowanie: remis. Oba układy są równie mocne i mocniejsze na różnych polach.

Ryzen 9 5900X vs Core i9-11900K - wydajność w grach

Oba układy przetestowano w rozdzielczościach 1080p i 1440p. Skorzystano w obu przypadkach z karty graficznej Nvidia GeForce RTX 3090. Core i9 był testowany z ABT włączonym i wyłączonym. Trzeba zauważyć, że 11900K to duży postęp w wydajności gamingowej w stosunku do 10900K i idzie ramię w ramię z AMD. Jednak ogólnie to Ryzen wygrywa w 1080p, a Intel nieznacznie przy 1440p. Jednak przy poszczególnych tytułach jest różnie. Oto wyniki sześciu z osiemnastu testów zrobionych przez Tom's Hardware

Podsumowanie: AMD. Choć oba procesory wypadają podobnie, wydajność i szybkość różni się od rodzaju gry. Jedno jest pewne - Intel nie jest już samodzielnym liderem rynku gamingowego. Przy słabszych kartach graficznych oba układy powinny mieć bardzo podobne osiągi, jednak przy RTX 3080 w 1080p AMD wyraźnie bije Intela.

Ryzen 9 5900X vs Core i9-11900K - wydajność w aplikacjach

Wydajność w aplikacjach podzielono na dwie kategorie: jedno- i wielowątkowe. W pierwszej Core i9-11900K miało przewagę 6,7% nad Ryzen 9 5900X. Dotyczy to zarówno prostych testów, jak i bardziej złożonych - dekodowania LAME i FLAC, Cinebench 23 czy Pov-Ray.

Ryzen 9500X pokazuje tu przewagę większej ilości rdzeni - przy czterech pracujących rezultat jest o 27% lepszy, niż w Core i9 przy takiej samej ilości używanych rdzeni. Przy podkręconych konfiguracjach jest to 26%. AMD radzi sobie doskonale z wszystkimi zadaniami - od testów V-ray po Blendera.

Podsumowanie: AMD.

Ryzen 9 5900X vs Core i9-11900K - podkręcanie

Ponieważ AMD i Intel chcą osiągnąć jak najlepsze wydajności, procesory są fabrycznie ustawione tak, że nie pozostaje wiele miejsca na podkręcanie. Co innego słabsze modele - ale nie flagowce. Przy Core i9-11900K lepiej podkręcić kilka rdzeni, niż wszystkie. Zostawiono w tym celu możliwość regulacji kilku parametrów, w tym napięcia oraz częstotliwości pamięci i dodano opcję całkowitego wyłączenia AVX. Oczywiście nie radzimy próbować podkręcania osobom, które nie znają się na tym zajęciu. AMD również dopuszcza podkręcanie, zwłaszcza przy korzystaniu z płyt głównych B560 i H570, jednak na tym polu wygrywa Intel.

Ryzen 9 5900X vs Core i9-11900K - zużycie energii, chłodzenie, wydajność zasilania

Na tym obszarze oba procesory idą łeb w łeb, aczkolwiek Core i9-11900K zużywa więcej energii, niż jego poprzednicy. Podczas testu AVX-512 Prime95 maksymalne zapotrzebowanie wyniosło 295 W. Choć nie jest to test obrazujący zużycie energii podczas codziennej pracy, przekracza znacznie wymagania Ryzen 9 5900X pod tym względem. I to ciekawe - 12-rdzeniowiec potrzebuje znacznie mniej energii, niż 8-rdzeniowiec. Dlaczego? Odpowiedzią może być proces technologiczny - w przypadku AMD jest to 7nm od TSMC, Intel korzysta ze swojego 14 nm.

Trzeba pochwalić, że AMD podniosło z Ryzen 9 5900X poprzeczkę dla konkurencji - każdy wat to większa wydajność, dzięki czemu zmniejsza się zużycie mocy i spada wytwarzanie ciepła.

Podsumowanie: AMD. Ryzen 9 jest optymalnie przygotowany do poboru i konsumpcji energii, podczas gdy Core i9 ma na nią ogromny apetyt.

Ryzen 9 5900X vs Core i9-11900K - stosunek jakości do ceny

AMD Ryzen 9 5900X kosztuje 3 599 zł, Intel Core i9-11900K - 2 699 zł. Są to ceny, jakie można znaleźć w polskich sklepach. Czy warto tyle na nie wydać?

W przypadku procesora Intela i jego możliwości - pokazanych w tych testach - cena jest nieco przesadzona. Jeśli chodzi o AMD, tutaj mamy cenę adekwatną do jakości. Jednak jak wspomniano na początku, procesorów AMD brakuje - i koszt, jaki zażyczy sobie za procesor sklep, może być znacznie wyższy od podanego. Aktualne ceny pokazują tabelki pod tym artykułem.

Podsumowanie: AMD

Core i9-11900K vs Ryzen 9 5900X - werdykt

Kto wygrywa w tym pojedynku?

Specyfikacje i możliwości - remis

Wydajność w grach - AMD

Wydajność w aplikacjach - AMD

Podkręcanie - Intel

Zużycie energii, chłodzenie, wydajność zasilania - AMD

Stosunek jakości do ceny - AMD

Ryzen 9 5900X wygrywa czterokrotnie, Intel - raz, raz mamy remis. To chyba najlepiej podsumowuje test.

Źródło: Tom's Hardware