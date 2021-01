AMD Ryzen 9 - Zen 3 o 30% szybsze od Renoira

Gamingowy laptop ROG Swift X13 posłużył do przetestowania nowego procesora mobilnego - AMD Ryzen 9 5980HS Cezanne. I wypadł świetnie, co zdradzam w tytule. Ale warto poznać szczegółowe informacje na ten temat.

AMD Ryzen 9 5980HS Cezanne to procesor 8-rdzenowy dla urządzeń przenośnych. Przeznaczony jest dla droższych urządzeń, jak notebooki i laptopy z serii ROG (Republic of Gamers). Został wyposażony w osiem rdzeni wykonanych w architekturze Zen 3, które obsługują łącznie 16 wątków. Podstawowe taktowanie wynosi 3,0 GHz, ale w trybie maksymalnej wydajności sięga do 4,80 GHz. Procesor ma do dyspozycji 4MB pamięci cache L2 oraz 16MB L3. Został wykonany w stworzonym przez TSMC procesie litograficznym 7 nm - FinFET. Jego zapotrzebowanie na energię to 35W, ale seria HX ma pojawić się z konfiguracją ponad 45W - co przyda się overclockerom.

AMD Ryzen 9 wyposażono w układ graficzny AMD Vega z ośmioma jednostkami obliczeniowymi. Jest taktowany na 2100 MHz. Natomiast platforma testowa, czyli ASUS ROG Flow X13, dysponuje pamięcią RAM typu LPDDR4-4266, co pozwala na osiągnięcie większej wydajności, niż oferują układy z rodziny Renoir. Na stronie z wynikami benchmarka Geekbench 5 wypatrzono wyniki dwóch modeli laptopa. Jeden miał procesor taktowany na 4,8 GHz, drugi - na 4,53 GHz. W pierwszym przypadku wyniki prezentowały się następująco: 1541 pkt. dla jednego rdzenia, 8224 pkt. dla wielu rdzeni. W drugim było to odpowiednio 1381 oraz 5897 punktów. Co to oznacza? AMD Ryzen 9 5980HS jest w teście jednego rdzenia o 41% szybszy od Ryzen 9 4900HS oraz o 17% w testach wielu rdzeni.

Rodzina AMD Ryzen 5000H ma zadebiutować w wymagających notebookach już w tym kwartale. Procesory zostały zaprezentowane na targach CES 2021, a dostępne z nimi urządzenia będą miały rozmaite konfiguracje sprzętowe, dlatego też nie można jeszcze podać ich cen. Jak jednak się rzekło - trafią do urządzeń z wyższej półki.

Źródło i grafiki: WCCF Tech