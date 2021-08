AMD Ryzen Threadripper 5000 - poznaliśmy całą linię

W niedawnym wycieku danych z Gigabyte znalazły się informacje o nadchodzących procesorach Threadripper 5000. I podają nam ich specyfikację.

Jeśli wierzyć dokumentom, jakie dzisiaj pojawiły się w sieci, a które zostały niedawno wykradzione z serwerów firmowych Gigabyte, następna generacja stworzonych w architekturze Zen 3 procesorów Threadripper to co najmniej osiem modeli SKU z różnymi ilościami rdzeni. Najmocniejszy ma ich 64. Są one przeznaczone przez AMD dla stacji roboczych i high-endowych desktopów z socketami WEX80 oraz TRX40. TDP jest takie samo, jak u poprzedników z Zen 2.

Pięć procesorów PRO (przeznaczonych dla stacji roboczych) będzie miało 64, 32, 24, 16 i 12 rdzeni, a wersje HEDT 64, 32 i 24 rdzenie. Te pierwsze zaoferują 8-kanałowy IMC oraz 128 linii PCIe 4.0, HEDT 64 linie. Czy te informacje się potwierdzą? AMD zapowiedziało premierę Ryzen Threadripper 5000 na listopad bieżącego roku, więc przekonamy się o tym niebawem. Wiadomo jednak, że AMD mocno stawia na rozwój Threadripperó, więc ich specyfikacja może być jeszcze lepsza od podanej.

Foto: TechPowerUp

Źródło: TechPowerUp