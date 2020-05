AMD: Ryzeny to obecnie ponad połowa rynku procesorów premium

Dr.Lisa Su poinformowała o obecnym stanie rynku procesorów. Jak się okazuje, istnieje ogromne zapotrzebowanie na modele Ryzen 3000 i Ryzen 2000.

Dr. Lisa Su, stojąca na czele AMD, poinformowała, że obecnie ponad 50% sprzedawanych globalnie procesorów premium to różne modele Ryzen. Dane te powstały na podstawie danych płynących od sprzedawców sprzętu i dotyczą kilku ostatnich miesięcy. Jak dodała, kluczem do sukcesu jest wydajność, szybkość działania oraz niezawodność tych podzespołów. W ten sposób w segmencie procesorów AMD wyprzedza swojego największego rywala, czyli firmę Intel. Dzieje się tak od momentu debiutu trzeciej generacji Ryzenów. W niektórych miesiącach na listach sprzedaży procesory AMD stanowią aż 90%. Jeśli chodzi o obecną sytuację, bardzo dobrze sprzedają się modele z rodzin Ryzen 3000 oraz Ryzen 2000. Pozwoliło to AMD zdominować rynek procesorów premium w pierwszym kwartale 2020 roku. Kluczem do sukcesu było także obniżenie cen, jak miało to miejsce zarówno przy procesorach trzeciej, jak i drugiej generacji.

Procesory AMD. Źródło: WCCF Tech

Na liście sprzedaży procesorów Amazon procesory AMD zajmują 9 z 10 czołowych miejsc - jedyny wyjątek to Intel i7-9700K. Jak pokazuje to powyższe zestawienie, sprzedażowy bestseller to 6-rdzeniowy AMD Ryzen 5 3600. Warto podkreślić duży udział procesorów drugiej generacji - w tym AMD Ryzen 5 2600X oraz Ryzen 7 2700X, które są równorzędnymi rywalami dla propozycji Intela 8. i 9. generacji z linii Coffee Lake.

Jak podało European Hardware Association, obecnie 60% użytkowników komputerów preferuje procesory AMD, ale jeśli chodzi o karty graficzne, wolą karty Nvidia, zaś AMD Radeon cieszą się mniejszą popularnością. Największe centrum sprzedaży procesorów AMD w Niemczech informuje, że od momentu debiutu Ryzen 5 3600 sprzedało ponad 50 000 procesorów z tej rodziny. Ponadto sprzedało się 2660 płyt głównych z procesorami AMD i tylko 375 płyt z procesorami Intela.

W sprzedaży AMD ma zatem znaczną przewagę, jak jednak pokazują statystyki CPUbenchmark, globalne użycie procesorów obu producentów rozkłada się równo - po 50% udziału rynku. Dla AMD jest to duży krok do przodu od czasu debiutu Ryzenów w 2017 roku. Warto dodać, że w tym roku mają pojawić się modele Ryzen 4000 z Zen 3 - co może zmienić rozkład sił na korzyść AMD.

Źródło: WCCF Tech