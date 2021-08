AMD Zen 3 3D - Nowe procesory jeszcze w tym roku

Układy mają bazować na odświeżonej architekturze ZEN3. Wszystko wskazuje, że dalej będą produkowane z wykorzystaniem 7 nm procesu litograficznego zakładów TSMC. Chodzi o jednostki wyposażone w powiększoną pamięć cache L3, wykorzystujące jej warstwowe ułożenie (3D V-Cache Stack Chiplet) i będące kompatybilne z podstawką AM4.

Najnowsze plotki pochodzą od użytkownika Twittera Greymon55, który ostatnimi czasy wrzuca sporo nowych informacji, zarówno na temat nadchodzących procesorów jak i kart graficznych. Już 27 sierpnia informował, że do fabryk w Chinach dojechały urządzenia umożliwiające produkcję nowych układów. Teraz wskazuje też przypuszczalną datę premiery, która miałaby odbyć się w grudniu tego roku, czyniąc z nowych jednostek bezpośrednią konkurencję dla Alder Lake od Intela.

Według informacji udostępnionych przez AMD, można oczekiwać nawet 15% wzrostu wydajności dzięki zastosowaniu pamięci 3D cache. Wciąż nie jest pewne jakie oznaczanie będą posiadały przyszłe układy. Sam Greymon55 dzieli się kilkoma koncepcjami.

Wszystko wskazuje też, że procesory Zen 3D powstaną także z myślą o nadchodzącej podstawce AM5. Tą informacją podzielił się inny użytkownik Twittera o nicku kopite7kimi, opierając się na dużym wycieku danych od Gigabyte.

