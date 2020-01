AMD Zen 3 - mikrokod nowych procesorów znaleziony w kernelu Linux'a

Kernel, czyli jądro systemu operacyjnego jest kopalnią wiedzy na temat przyszłego sprzętu komputerowego oraz podzespołów. Podstawowa część operacyjna musi posiadać sterowniki oraz wsparcie dla wszystkich komponentów, aby komputer był w stanie działać.

Jądro Linux'a, które jest otwarto źródłowe od wielu lat informuje o kolejnych procesora, chipsetach, kartach graficznych i innych podzespołach.

W ostatnim czasie pojawiło się w nim odniesienie do kart graficznych AMD Navi 22 i 23 oraz wsparcie dla najnowszych układów Intel'a z rodzin Tiger Lake, Jasper Lake oraz Elkhart Leake. Teraz do grona kompatybilnych procesorów dołączają układy AMD Zen 3.

Znana osobowość w sieci @Komachi_Ensaka zauważył w najnowszym jądrze kernela linijkę kodu, która szczegółowo opisuje EDAC (Error Detection and Correction) dla procesorów AMD z rodziny 19h. Z wcześniejszych przecieków wiemy już, że rodzina 19h to nic innego, jak procesory Zen 3. Obecna generacja Zen 2, która obecnie znajduje się w sklepach posiada nazwę 17h. Nowa poprawka dotyczy zarówno starszych, jak i nowszych układów.

[PATCH 4/5] EDAC/amd64: Add family ops for Family 19h Models 00h-0Fh https://t.co/wveHQTqrqU

>Add family ops to support AMD Family 19h systems. Existing Family 17h

functions can be used.

Also, add Family 19h to the list of families to automatically load the

module.